SİYASET
24 Eylül 2022 - 13:33

Uzmanından 'Nükleer savaş çıkar mı?' değerlendirmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmı seferberlik ilan ettiği açıklamasını değerlendiren Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) Avrasya Uzmanı Dr. Sabir Askeroğlu, olası bir nükleer silah kullanımıyla ilgili “Şu an herhangi bir nükleer silahın kullanılması tahribatı o derecede büyüktür ki onun, geri dönüşü olmayan bir sonuçla karşı karşıya kalacak. Bu, Rusya'nın kendisini de etkileyecek” dedi.

SİYASET
24 Eylül 2022 - 13:33
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Uzmanından 'Nükleer savaş çıkar mı?' değerlendirmesi

Putin'in açıklamalarının bölge için tehlikeli olduğunu idda eden Askeroğlu, açıklama sonrası Rusya'da yankılar uyandığını not düşerek, “Hem Rusya için çünkü Rusya'nın gördüğünüz gibi ülke içinde Putin'in bu kararına karşı ciddi bir tepki var, muhalefet yükselmeye başladı. Buna karşı olanlar veya askere gitmek istemeyenler ülkeyi terk etmeye başladı. Mitingler başladı. Putin'in kararı bundan önce örneğin şubat ayında Ukrayna müdahale ettiğinde verilen destekle verilen destekle an itibariyle Putin'in kararlarına verilen destek arasında büyük bir fark var” şeklinde konuştu.

“Şu an herhangi bir nükleer silah kullanımının geri dönüşü olmaz”

Rusya'nın nükleer silah kullanması durumunda herkesin etkileneceğine vurgu yapan Askeroğlu, “Şu an herhangi bir nükleer silahın kullanılması tahribatı o derecede büyüktür ki onun, geri dönüşü olmayan bir sonuçla karşı karşıya kalacak. Bu, Rusya'nın kendisini de etkileyecek. Çünkü orada insanlar var ve onun etkisi sadece tahribat değil nükleer dediğimizde kimyasal şeklinde de bunun Rusya'nın coğrafyalarına doğru da kayacağı bilinmektedir. Bu da Rusya'nın Ukrayna'da aslında amaçladığı siyasetten tamamen bambaşka bir noktaya gidiyor” ifadelerine yer verdi.

Huzeyfe Tarık Yaman - Hakan Karaduman

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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