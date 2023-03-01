Uzmanlar o ili işaret etti! Burada deprem riski yok: Herkes akın akın gidecek







DEPREM İÇİN EN GÜVENLİ ŞEHİR BELLİ OLDU







Merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan iki büyük deprem felaketi sonrasında ülkedeki bütün insanlar deprem konusunda korku yaşamaya başladı. Peki deprem açısından en güvenli il hangisi? Uzmanlar konu ile ilgili ne söylüyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.6 Şubat tarihinde yaşanan deprem felaketi sonrasında deprem bölgesi dışında bulunan insanlar da yaşadıkları şehirlerin deprem için güvenli olup olmadığını araştırmaya başladı. Uzmanlar konu ile ilgili araştırma yaparken Kırklareli Üniversitesi İnşaat Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Kadir Kılınç da açıklamalarda bulundu. Kılınç tarafından yapılan açıklamalara göre İstanbul'da 2000 senesinden önce yapılan 1 milyon binanın bir an önce güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Kılınç tarafından yapılan açıklamalar şu şekilde; '2000 senesinden önce yapılan binalara bakıldığında yaklaşık 1 milyon binanın en hızlı şekilde güçlendirilmesi yapılmadı.Güçlendirilme yapılırken kullanılacak karbon elyaf malzemenin kullanılması gerekiyor ancak tek başına bu yeterli olmayabilir. Burkulması önlenen çaprazlar da güçlendirilme için kullanılıyor. Bilindiği gibi izolatörler de çok önemli. Hastane binalarında önemli ama tabii fiyatları da çok yüksek. 2000 senesinden önce yapılan binalarda izolatör fiyatı kolon başına 20 bin dolar gibi bir fiyatta satılıyor, yeni binalarda ise 5 bin dolar civarında yapılıyor. İstanbul'da insanların deprem açısından bilinçlenmesi de çok önemli. Deprem öldürmez, bina öldürür. Yapı yapılırken beton kalitesi, sistemin kusursuzluğu, deprem yönetmeliğine uyulması çok önemli. Deprem yönetmeliğindeki kriterler çerçevesinde yapılırsa binalar depreme hazırlıklı olur. Trakya, Kuzey Anadolu Fay hattından etkilenebilir, özellikle de Tekirdağ'ın şiddetli depremlerden etkilenme ihtimali yüksek. Kırklareli Kuzey Anadolu Fay hattından etkilenme riski en az olan il olarak biliniyor. AFAD tarafından hazırlanan Türkiye fay hattı haritası kapsamında Kırklareli dördüncü ve beşinci grupta yer alıyor, yani deprem potansiyeli ve deprem riski en düşük il oldu.'