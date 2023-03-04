









HANGİ İLDE 8.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLACAK?







Gerginlik birikiminin boşalması gerekiyor. Boşaldığı zaman yerde kırık oluşuyor. Doğu Anadolu kırığı, bugünkü Hatay’ın bulunduğu kesimden Osmaniye, Adıyaman’ın kuzeyinden Kahramanmaraş oradan da Malatya, Elazığ’a uzanıyor. Tunceli’ye uğramıyor. Bingöl’den Karlıova’nın bulunduğu yerden Kuzey Anadolu fayı ile kesişiyor. Bu 15 milyon yıl önce oluyor. Bu kaktırma devam ettiği için Doğu Anadolu da bu yükü kaldıramadığından bu kez ikinci bir kırık oluşuyor. Bu da Hakkari’nin bulunduğu yerden Van, Bitlis, Muş ve Varto üzerinden Bingöl, oradan Karlıova, oradan da Erzincan üzerinden Tokat, Amasya’dan Bolu, Bolu üzerinden Adapazarı ve Kuzey Marmara yani İstanbul ve Selanik’e kadar gidiyor. Biz buna Kuzey Anadolu kırığı, diyoruz. Bunun da yaşı 3,5 milyon. Kırık ne kadar yaşlıysa o kadar küçük deprem üretir. Genç olan Kuzey Anadolu kırığı, bizim kuzeyimizde. Orada Kargapazarı kırığı yani Yedisu kolu var ve orası en çekinceli yer. Burası 8’e kadar deprem üretebilir. Kaldı ki 1939’da Erzincan’daki olan depremin 7.9 büyüklüğünde olduğunu biliyorsunuz ve bunun yıkım gücü 11’dir. Bu deprem, yaklaşık 33 bin kişiyi kara kış gününde, kimisini dondurarak kimisini de sobalardan çıkan yangınla yakarak canlarını almıştır.

Uzmanlar tir tir titreten açıklamayı yaptı! O ilde her an 8.0 büyüklüğünde deprem olabilir. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından uzmanlardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş Pazarcık depremi nedeniyle 10 ilde depremden doğrudan olumsuz olarak etkilenmişti. Şimdi sıradaki deprem merak ediliyor. Artçı sarsıntılarla birlikte Kahramanmaraş ve çevre illerde sık sık depremler yaşanıyor. Sıradaki deprem hangi ilde olacak, kaç şiddetinde olacak? İşte işin uzmanından açıklamalar. O ilde depremin şiddeti 8.0 şiddetini bile geçecek. İşte detaylar...Kahramanmaraş depremi nedeniyle tüm yurtta korkulu bir hava hakim. Yurdun dört bir köşesi fay hatları ile çevrili olması ve fay hattı bulunmasa dahi depremden etkilenme ihtimali vatandaşlara korkulu anlar yaşatıyor. Şimdi sıradaki deprem merak ediliyor. Yaptığı açıklamalar ile gündem olan ve açıklamaları nedeniyle adliyeye sevk edilen adli kontrol şartıyla serbest bırakan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan yeni bombalar geldi. Doğu Anadolu'daki kırılmadan bahseden ve yeni depremin bu ilde yaşanacağını söyleyen Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın açıklamaları. İşte ayrıntılar...Deprem anında neler yapılır adlı bir panelde konuşma yapan Ercan'ın açıklamaları ise şöyle: