SAĞLIK
10 Eylül 2022 - 11:19

Uzmanlar uyardı: 'Elektrikli scooter ölüm saçıyor'

Son yıllarda scooter kazalarıyla hastane acilleri vakalarla doldu taştı. Ameliyat geçirerek sakat kalan hastaların sayısında önemli bir artış olduğuna en önemli Uzman Dr. Mehmet Özel, scooter kazalarının zaman içinde arttığını belirterek, "Her yaş grubundan gelen mağdurlar kalıcı hasar ve ölümle karşılaşabiliyor" dedi.

SAĞLIK
10 Eylül 2022 - 11:19
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Uzmanlar uyardı: 'Elektrikli scooter ölüm saçıyor'

Son zamanlarda sürüşü yaygınlaşmaya başlayan, sokak ve caddelerde, hatta trafikte bile kullanılan scooterların ölümlere ve ciddi yaralanmalara yol açtığı bilgisi verildi. Hastanelerin acil servislerine scooter kazaları nedeniyle başvuran vakalarda ciddi bir artış yaşandı. Uzman doktorlar kazaların sadece sürücülerde değil çoklu taşıma sırasında düşen, yayalara çarpma ve araç altında ezilmeler ile yaşandığını belirtti. Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Özel, İhlas haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada yaz mevsimi ve serin havalarda acile başvuruların arttığını izah etti.

Özel, “Scooterlar da artık temel ulaşım aracı olarak kullanılıyor. Özellikle elektrikli scooter dediğimiz bu ulaşım araçları şehrimizde çok yaygın kullanılmakta. Elektrikli scooter araçlarında şehrimizin özellikle ana caddelerinde, yaya yollarında, yürüyüş parkurlarında, çocuk parklarında ve özellikle en tehlikelisi de araçların trafiğe açık olduğu alanlarda aktif kullanılmaktadır. Elektrikli scooterlarda sürücüler, uygunsuz bir şekilde sürücünün yanına binen ekstra yolcular, sürücüyle çarptığı yayalar veya diğer ulaşım araçlarından dolayı o doğan kazalardan dolayı da yaralanma görüyoruz. Özellikle yaz döneminde içermek şekilde çok ciddi scooter yaralanmalarından dolayı acil servis başvurularına rastladık” ifadelerini kullandı.

“Yaş grubu fark etmeksizin beyin kanamaları ve kalıcı hasarlar oluşuyor”

Kazalarda sadece sürücülerin yaralanmadığını, yayaya çarpmalardan kaynaklı beyin kanaması ve kalıcı hasarın olduğu ağır vakalar oluştuğunu belirten Dr. Mehmet Özel, gebe ve yaşlılarda kırık ve travma ihtimalinin daha yüksek olduğunu aktardı. Dr. Özel, “Hastaneye başvurularda özellikle en fazlaca rastladığımız şey olarak yaş grubu diye ayırsak çocuk yaşlarından tutun yetişkin, yaşlılar hatta gebeler bile bu grup içerisinde. Çünkü sadece dediğim gibi sürücü değil, yolcu veya yaya yürüyene çarpmasından dolayı ya da başka bir bir ulaşım arasına çarpmasından dolayı kazalar oluyor. Giden bir cismi aniden durduğunda ya da düştüğünde koruyucu bir ekipman veya bir başka şey olmadığından dolayı direkt tramvaya açık olduğu için baş boyun ve yüz yaralanmaları çok sık görülüyor. Baş boyun yüz yaralanmaları derken bu basit bir sıyrık yüzde bir kesiden tutun da yüz kemiklerini, kafatası kemiklerini kırıklara, beyin kanamasına kadar kapı aralayabiliyor. Bu hasta gruplarında hastalar yoğun bakıma yatıyor.

Ameliyata girmek zorunda kalıyorlar. Kalıcı sakatlıklar doğabiliyor, çok fazla sıkıntılar oluyor. Onun dışında ikincil olarak bizim uzuv dediğimiz bu ön kol, bacak _#15# ekstremite yaralanmaları da olabiliyor. Bu yaralanmalarda en fazlaca el bilek, ayak bileği düzeyinde kırıklar oluyor. Bunlar basit atele de taburcu da edilebiliyor. Ama dirsek işte ön kol dediğimiz veya kalça bölgesi dediğimiz kırıklarında ciddi ameliyat olması gerekiyor hastanın ve uzun dönemde sakat da kalabiliyor. Hastalar karaciğer, dalak yaralanmasıyla, benzer şekilde akciğer zedelenmesi, sönmesiyle de gelebiliyor. Bizim Acil Tıp olarak ayaktan tedavi edip taburcu ettiğimiz hasta grubu olmakla beraber hastaneye yatışını yaptığımız, yoğun bakımda takip ettiğimiz ve ameliyat için ameliyathaneye gönderdiğimiz hasta grubu da oluyor” dedi.

“Eğitim ve koruyucu ekipmanlar yok”

Kazalarda gördükleri en büyük eksikliğin bu araçları kullananların herhangi bir ehliyet zorunluluğunun olmaması olduğunu kaydeden Dr. Özel, koruyucu kask, koruyucu giysi, dirseklik, dizlik gibi ekipmanların kullanılmaması, bunlara uygun bir yol olmaması, trafikte yaya alanlarında başıboş bir şekilde sürmeleri, ayrıca akan trafikte aktif şekilde kullanıldığından dolayı trafik kazası yaşandığını aktardı. Dr. Özel, “Özellikle ilkbahardan sonra bu kazalar artmaya başladı. Son yaz dönemlerinde özellikle havanın serinlemesiyle ikindi ve akşam dönemleri dediğimiz dönemlerde çok ciddi vakalar oluyor. Koruma olmadığı için yüz yaralanmaları oluyor, yüzde kalıcı izler bırakabilecek yaralar gelebiliyor.

Çocuk yaralanmaları oluyor. Hani örnek verebilirsek mesela 19 yaşındaki kız çocuğu hiç scooter kullanmayı bilmiyor, kiralamış, sürmüş, sağ kalçasında bir kırığı oldu ve ameliyata gitti. Bu ameliyat oldukça verimli geçiren olsa dahi ileride sakat kalabilir, sakat yürüyebilir. Başka bir 10 yaşında bir çocuk babası ona scooter almış, çocuk uygunsuz ve hızlı biçimde scooterini sürdüğü için ön kol kemiklerinde kırık oluştu. Ameliyat olmak zorunda kalıyor. Bununla ilgili çok sık vakalar görüyoruz. Ama bunun önlenmesi burada acil tıp olarak gerekli bütün müdahaleyi yapabiliriz ancak tramvayı önlemek aslında _#16# sakat ve ölümlerin önüne geçebilecek dikkat çeken önlemdir bizim için” ifadelerini kullandı.

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