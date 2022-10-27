Finans
27 Ekim 2022 - 22:02

Uzmanlardan altında 100 dolarlık düşüş olabileceği uyarısı!

Ons altın, Fed'in faiz oranlarındaki dalgalanmaların ardından Kasım ayında 1.730 doları görse de bu seviyede tutunamadı. Fed'in gevşeme sinyali almadığı dönemde uzmanlar 100 dolara bir düşüş daha yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Finans
27 Ekim 2022 - 22:02
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Uzmanlardan altında 100 dolarlık düşüş olabileceği uyarısı!
Merkez bankası faizlerinin dünya genelinde artan enflasyona tepkisi emtialar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kısıtlayıcı para politikası ve şahin duruşu USD'yi güçlendirerek altının kanamasına neden oldu.

Altın fiyatı için birçok uzmanın yaptığı yılsonu tahminleri doğru çıkmasa da; Beklenenden daha yüksek ABD enflasyonu bir kenara itildikten sonra Fed'in beklenen gevşeme sinyali gibi görünüyor.

DÜŞÜŞ BEKLENTİLERİ TAKİP EDİLİYOR

Uzmanlardan altında 100 dolarlık düşüş

 Fed'in bir sonraki toplantısında faiz oranlarını 75 baz puan artırmasının beklenmesiyle uzmanlar, yatırımcıları altın fiyatlarının düşmeye devam edebileceği konusunda uyardı. Walsh'ın ticaretten sorumlu başkanı Sean Lusk, altın fiyatları ile ilgili Kitco'ya yaptığı bazı yorumlarda "Fiyat yüzde 5 daha düşerek 1.560 dolara ve ardından 1.470 dolardan 80 dolara düşebilir. Teknik olarak şekillenen şey bu" diye konuştu. Sean Lusk, ticaret açısından bakıldığında altının Mart ayında 2.000 doların üzerine çıktıktan sonra altı aylık bir düşüşe uğradığını ifade etti.

Lusk, altın diplerinden önce 100 dolarlık bir düşüş riski olduğu konusunda uyardı ve yorumlarında, “1.620 dolar kısa vadede kalmalı. Yatırımcılar mitinglerde satıyorlar. Kısa vadeli bir dibe vurduk, bu yüzden önümüzdeki hafta yükselişe geçeceğim. Ama tüm bahisler Fed toplantısında. Kasım'da" ifadelerini kullandı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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