Uzmanlardan altında 100 dolarlık düşüş olabileceği uyarısı!

DÜŞÜŞ BEKLENTİLERİ TAKİP EDİLİYOR





Merkez bankası faizlerinin dünya genelinde artan enflasyona tepkisi emtialar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kısıtlayıcı para politikası ve şahin duruşu USD'yi güçlendirerek altının kanamasına neden oldu. Altın fiyatı için birçok uzmanın yaptığı yılsonu tahminleri doğru çıkmasa da; Beklenenden daha yüksek ABD enflasyonu bir kenara itildikten sonra Fed'in beklenen gevşeme sinyali gibi görünüyor.Fed'in bir sonraki toplantısında faiz oranlarını 75 baz puan artırmasının beklenmesiyle uzmanlar, yatırımcıları altın fiyatlarının düşmeye devam edebileceği konusunda uyardı. Walsh'ın ticaretten sorumlu başkanı Sean Lusk, altın fiyatları ile ilgili Kitco'ya yaptığı bazı yorumlarda "Fiyat yüzde 5 daha düşerek 1.560 dolara ve ardından 1.470 dolardan 80 dolara düşebilir. Teknik olarak şekillenen şey bu" diye konuştu. Sean Lusk, ticaret açısından bakıldığında altının Mart ayında 2.000 doların üzerine çıktıktan sonra altı aylık bir düşüşe uğradığını ifade etti. Lusk, altın diplerinden önce 100 dolarlık bir düşüş riski olduğu konusunda uyardı ve yorumlarında, “1.620 dolar kısa vadede kalmalı. Yatırımcılar mitinglerde satıyorlar. Kısa vadeli bir dibe vurduk, bu yüzden önümüzdeki hafta yükselişe geçeceğim. Ama tüm bahisler Fed toplantısında. Kasım'da" ifadelerini kullandı.