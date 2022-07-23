SAĞLIK
23 Temmuz 2022 - 13:07

Uzmanlardan dikkat çeken uyarı: 100 hastanın 50'si pozitif, maskeler geri geliyor

Koronavirüs vaka sayılarında meydana gelen artışı değerlendiren Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, hastanelerin acil servislerine başvuran 100 hastadan 50'sinin pozitif olduğunu belirterek maskelerin sonbahar aylarında yeniden geri gelebileceğini söyledi.

SAĞLIK
23 Temmuz 2022 - 13:07
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Uzmanlardan dikkat çeken uyarı: 100 hastanın 50'si pozitif, maskeler geri geliyor


Koronavirüs pandemisini geride bıraktığımız söylenirken artan vaka sayıları hem tedbirleri hem de uzmanları harekete geçirdi. Yaz aylarının da etkisiyle vaka sayılarında görülen artışlar hakkında konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, sonbahar aylarında maskelerin yeniden kullanıma başlanabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Hastane başvurularını aktaran Prof. Dr. Özkan, her 100 başvurudan 50'sinin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif olarak çıktığını söyleyerek bu hastalarının bir kısmının yatışlarının gerçekleştiğini diğerlerinin ise ayakta tedavilerinin sürdürüldüğünü söyledi.



Sonbahar aylarında masek geri gelebilir

"Sonbahar aylarında maske geri gelebilir"

Almanya'nın artan vaka sayılarından dolayı sonbahar aylarında maske kullanımına geri dönebileceği bilgisini aldıklarını söyleyen Prof. Dr. Özkan, bizimde sonbahara doğru en azından kapalı ortamlarda maske takmaya başlayacakmışız gibi düşündüğü aktardı.

Antalya'daki turistik hareketliliğin vaka sayılarına fazlasıyla yansıdığını belirten Özkan, başvurularda en çok gelen şikayetlerin boğaz ağrısı, kas ağrısı, ateş ve hafif öksürük olduğunu söyledi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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