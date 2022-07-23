Koronavirüs pandemisini geride bıraktığımız söylenirken artan vaka sayıları hem tedbirleri hem de uzmanları harekete geçirdi. Yaz aylarının da etkisiyle vaka sayılarında görülen artışlar hakkında konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, sonbahar aylarında maskelerin yeniden kullanıma başlanabileceğini düşündüğünü ifade etti. Hastane başvurularını aktaran Prof. Dr. Özkan, her 100 başvurudan 50'sinin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif olarak çıktığını söyleyerek bu hastalarının bir kısmının yatışlarının gerçekleştiğini diğerlerinin ise ayakta tedavilerinin sürdürüldüğünü söyledi.
SAĞLIK
23 Temmuz 2022 - 13:07
Uzmanlardan dikkat çeken uyarı: 100 hastanın 50'si pozitif, maskeler geri geliyor
Koronavirüs vaka sayılarında meydana gelen artışı değerlendiren Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, hastanelerin acil servislerine başvuran 100 hastadan 50'sinin pozitif olduğunu belirterek maskelerin sonbahar aylarında yeniden geri gelebileceğini söyledi.
SAĞLIK
23 Temmuz 2022 - 13:07