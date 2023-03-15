Uzmanlardan, gram altının 2000 rakamlarına ulaşmasına az kaldı uyarısı!

ABD'de yaşanan bir dizi iflas sonrası altın fiyatları yükselmeye başladı. Bir ons altın, küresel piyasalardaki yayılan bazı iflas haberlerinin ardından aylık 1900 dolar seviyesini geçti. Onstaki artış gram altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın 1.183 lira seviyesini gördü.
1915 DOLAR TAKİP EDİLECEKAhlatcı Yatırımın hazırladığı bir analizde şu ifadeler kullanıldı:
"ABD'deki önemli gelişmelerin etkisi, Fed'in faiz tahmininin altın fiyatını etkilemesinin ardından ons tarafında izlenmeye devam ediyor. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından 1.906 dolar seviyelerinde seyreden ons altın, bu seviyelerden görece düşerek 1.900 dolar seviyelerinde kaldı. Bu seviyenin üzerinde kalıcılığın sürdürülmesi ons altının ivme kazanmasına yol açabilir.
Gün içi destek seviyesi olarak 1898 dolar takip edilirken, 1895 dolar ve 1890 dolar diğer destek alanları olarak takip ediliyor. Direnç olarak ise 1905 dolar , 1910 dolar ve 1915 dolar seviyelerini yukarı yönlü bir hareket takip ediyor."