Uzmanlardan, gram altının 2000 rakamlarına ulaşmasına az kaldı uyarısı!







1915 DOLAR TAKİP EDİLECEK







2000 SEVİYESİNE DİKKAT

ABD'de yaşanan bir dizi iflas sonrası altın fiyatları yükselmeye başladı. Bir ons altın, küresel piyasalardaki yayılan bazı iflas haberlerinin ardından aylık 1900 dolar seviyesini geçti. Onstaki artış gram altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın 1.183 lira seviyesini gördü.Ahlatcı Yatırımın hazırladığı bir analizde şu ifadeler kullanıldı:"ABD'deki önemli gelişmelerin etkisi, Fed'in faiz tahmininin altın fiyatını etkilemesinin ardından ons tarafında izlenmeye devam ediyor. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından 1.906 dolar seviyelerinde seyreden ons altın, bu seviyelerden görece düşerek 1.900 dolar seviyelerinde kaldı. Bu seviyenin üzerinde kalıcılığın sürdürülmesi ons altının ivme kazanmasına yol açabilir.Gün içi destek seviyesi olarak 1898 dolar takip edilirken, 1895 dolar ve 1890 dolar diğer destek alanları olarak takip ediliyor. Direnç olarak ise 1905 dolar , 1910 dolar ve 1915 dolar seviyelerini yukarı yönlü bir hareket takip ediyor."Meksa Yatırımın hazırladğı verilerde ise şöyle denildi: " Kâr satma girişimlerine rağmen yükseliş trendi devam ediyor. İlk destekler 1.900 dolar ve 1.890 dolar seviyelerinde. Sonraki destek 1.875-1870 ve 1850. İlk direnç 1.906-1.914'te görülüyor. Bir sonraki direnç ve 1.960 ve 2.000 seviyeleri.