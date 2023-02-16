Uzmanlardan korkutan uyarı! Suyun tadı ve kokusu böyleyse sakın içmeyin: Ellerin bile yıkanmaması gerekiyor!













"DEPREM YER ALTI SULARINI DEĞİŞTİREBİLİR"

"Sıcaklığı artmış sular tüketilmemeli"

“Depremden gelen şok dalgası geldiğinde yer altı su seviyesi yükselir”

“Yetkililerce sağlanan temiz su kullanılmalı”

6 Şubat günü meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinden Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere 10 ilimiz birden etkilendi. Büyük yıkımların meydana geldiği deprem bölgesinde çok sayıda can kaybı yaşandı. Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 eyaleti etkileyen depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Prof. Dr. Celalettin Şimşek, depremden sonra yer altı su seviyelerinin ve kimyasının değişmiş olabileceğini kaydederek, kokusu, tadı ve sıcaklığı değişen suların hiçbir şekilde tüketilmemesi gerektiğini söyledi.Dokuz Eylül Üniversitesi'nde (DEÜ) SUMER yönetim kurulu üyeliği yapan Prof. Dr. Celalettin Şimşek, deprem bölgesindeki yer altı suları ve aynı zamanda deprem sonrası olası tehlikeler hakkında konuştu. Şimşek, "Depremler yer altı sularında iki önemli değişikliğe neden olabilir" diyerek bu durumun aslında halk sağlığını doğrudan ilgilendirdiğini belirtti. Fay hatlarında derin jeotermal su veya organik bileşik birikintileri varsa, bunlar muhtemelen eski göl yatakları, kömür yatakları ve karışabilir metan, karbondioksit ve kükürt yeraltı suları olduğundan bahseden Prof. Dr. Şimşek, bunun örneklerinin daha önce görüldüğünü vurgulayarak "2022 Düzce depremi sırasında birkaç kuyuda metan akışları yaşandı. Halka açık çakmaklarda tutuşan su bile gördük. Bölgede bu tür durumlar olabiliyor” dedi.Jeotermal suyun fay hatları boyunca yer altı sularına da karışabileceğine işaret eden Prof. Dr. Şimşek, “Böyle bir durumda su sıcaklığı artacaktır. Bu kadar sıcaklık artışı olan suların tüketilmesi önerilmez. Metal konsantrasyon içerebilir. Bu tür su değişimlerinin olduğu bölgelerde tüketilmeden önce yetkililere bildirilmelidir." dedi.Yeraltı su seviyelerinin de değişebileceğine işaret eden Şimşek, “Depremden kaynaklanan bir şok dalgası meydana geldiğinde yer altı su seviyesi yükselir ve zaman zaman eski haline döner. Yer altında olduğu için yüzeyde göremiyoruz. Ancak gözlem kuyusunda belirlenebilir. Bazı sismik bölgelerde su kaynağı varsa kuruyabilir veya yenisini oluşturabilir. Bir örnek verecek olursam, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Sonoma County bölgesinin kalbinde yer alan Santa Rosa şehrinde, bir deprem sonrası kurumuş bir dere yeniden canlanırdı. Son olarak Kanada'daki bir deprem sırasında takımadalarda da kurumuş dereler gördük. Deprem sonrasında oluşan fay ve çatlak sistemlerinin yer altı dinamiklerini değiştirebilir. Bu yüzden seviye değişikliklerini görebiliriz." ifadelerini kullandı.Deprem bölgesindeki sular hakkında uyarılarını sürdüren Prof. Dr. Celalettin Şimşek, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Deprem bölgelerindeki sakinlerimizden yer altı sularına emisyon, çürük yumurta kokusu, suyun tadı veya sıcaklığında herhangi bir değişiklik olması durumunda tüketmemelerini rica ediyoruz. Su tatsız ve berraktır. Ayrıca ülke olarak bir su yönetim planının oluşturulması gereklidir. Montaj yerlerinde temiz su depolama ile ilgili alanlar yapılmalı. Ev sahibi bölgedeki insanlar için yeterli su sağlamak zorundayız. Çünkü hastalık salgınlarını önlemek için sulu kalmak önemlidir. Diğer deprem riski taşıyan şehirlerde de toplanma alanlarının önceden hazırlanması ve burada hijyen için içme suyu sistemlerinin kurulması gerektiğini düşünüyorum."