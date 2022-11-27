Uzmanlardan Twitter kullanıcılarına dikkat çeken uyarı: 'Sakın hesabınızı silmeyin'!

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HESABINIZI KORUYUN

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, aldığı kararla platformu alt üst etti. Kullanıcılar şirketten ayrılma veya şirketten çalışanları kovma ve mavi onay işaretleri ödeme gibi kararlar aldıktan sonra birbiri ardına hesapları kapatmaya devam ediyor. Forbes'ten derlenen habere göre Musk, Twitter'ı satın aldıktan altı gün sonra 877 bin Twitter hesabı devre dışı bırakıldı. Bu kargaşanın ortasında bir başka sosyal medya platformu olan Mastodon'un geçtiğimiz ay 1 milyondan fazla kullanıcısı oldu.Ancak uzmanlar, bir Twitter hesabını silmenin büyük bir hata olabileceği konusunda uyarıyor. Bunun nedeni ise hesabınızın silinmesi sonrası profil adınızın herkes tarafından erişilebilir olmasıdır. Bu durum ise hem adınızın hem de statünüzün kötü amaçlar için kullanılmasını sağlayabilir. Hukuk firmaları ile birlikte güvenlik uzmanları da söz konusu durumun tehlikelerine dikkat çekiyor. Ayrıca mavi tiklerin artık para ile satın alınması doğrulama sürecini belirsizleştirmekte ve riski artırmaktadır.Bu nedenle uzmanlar, kullanıcı adlarını kaldırmak yerine korumayı önermektedir. Böylece öncelikle hesap ayarlarınıza giderek "Ayarlar ve Gizlilik" seçeneğinden tweetlerinizi koruyabilirsiniz. Paylaşımınız artık korunmaktadır. Yani sadece sizin onayladığınız aboneler görebilir. Ayrıca sizi gözetlemek isteyen herkes sizden izin almalıdır. Uzmanlar bu noktada platformdan ayrılmak isteyenler için bir seçenek daha sunuyor. Profiliniz koruma altına alındığında, mevcut tüm takipçileri engellenebilir. Ayrıca tüm tweet'lerinizi ve doğrudan mesajlarınızı da silebilirsiniz. Bu sayede hem profil adınızı koruyacak hem de platformdan çıkış yapmış olacaksınız.