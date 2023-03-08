GÜNDEM
08 Mart 2023 - 17:27

Uzmanların hava durumu tahminleri hayal kırıklığı yarattı: Sıcaklıklar düşecek, kar yağışı için tarih verildi!

Uzmanlara göre, 'Mart kapıdan baktırıyor' ifadelerinin kullanılacağı günler çok yakın.. Yeterli yağış olmadan geçen kış ayları genel olarak kuraklık tehdidi oluştururken bahar aylarının gelmesiyle dikkatler barajlardaki su oranlarına çevrildi. Bu yıl özellikle ülkenin batısında kar yağışının bir etkisi yok ama önümüzdeki günler için hava durumunun nasıl olacağı merask edilmeye başlandı. Mart ayında beklenen kar yapışları hakkında bir değerlendirme yapan Dr. Okan Bozyurt, kar yağışları için tarih vererek, "Yurdun kuzeyinde, iç kesimlerinde ve doğusunda birçok merkezde kar yağışı mümkün" dedi. İşte Dr. Okan Bozyurt'tan önümüzdeki günlerde hava durumuyla ilgili dikkat çeken yorumlar.

GÜNDEM
08 Mart 2023 - 17:27
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Uzmanların hava durumu tahminleri hayal kırıklığı yarattı: Sıcaklıklar düşecek, kar yağışı için tarih verildi!


Kış mevsiminin kurak geçmesi kuraklık tehdidini beraberinde getirdi ve baharın gelişiyle barajlar yoğunlaştı. Kış aylarını geride bıraktık, uzmanlar tarih verdi... Güneşli günlerin ardından güzel bir haber geldi. Ortalamanın üzerinde sıcaklıklar ve kurak dönemler, önümüzdeki birkaç ayı bir "kuraklık" korkusuyla tehdit etti, ancak Mart ayında ülkenin büyük bölümünde hem serin hem de yağışlı bir başlangıç ​​görüldü. Bu yağış miktarının devam etme durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, önümüzdeki günlerde yurt genelinde havanın nasıl olacağı hakkında bilgiler verdi.

YAĞIŞLAR İÇ KESİMDEKİ BÖLGELERDE BAŞLADI

YouTube kanalında paylaştığı videoyla anlatan Dr. Okan Bozyurt, yağışların artık başladığını söyledi. Bozyurt "En azından yağışlar ülkenin özellikle iç kesimlerindeki yerlerde etkisini göstermeye başladı" dedi.



Sıcaklıklar düşecek, kar yağışı için tarih verildi

SAĞANAK YAĞIŞLAR İÇİN 11 MART'A DİKKAT

Bu yağışların önümüzdeki günlerde de devam edeceğinin müjdesini veren Dr. Bozyurt, Halk takvimine göre üçüncü cemrenin 6 Mart'ta yere düştüğü tespit edilmiştir. Yani bunlar doğanın yavaş yavaş uyandığının ilk işaretleridir. 7 Mart'ta yağışlı hava biraz ara verecek ama 11 Mart’ itibariyle Türkiye’nin batı bölgeleri de dahil olmak üzere bir çok yerde yağışlı hava etkili olacak” dedi.

Uzman isnin değerlendirmelerine göre her yıl 11 Mart'tan 18 Mart'a kadar hava değişiyor ve insanların inanışlarına göre bu duruma koca-karı soğukları deniyor. Bu soğuk hava dalgasının 11 Mart'ta başlayacağını ve 18 Mart'a kadar devam edeceği konusunu vurgulayan Dr. Bozyurt, "Bu sistem değişmezse 14-15 Mart tarihlerinde ülkemize kuzeyden soğuk hava girişini bekleyebiliriz." diye konuştu.

“Soğuk günler geliyor diyorlar ama sıcaklıklar ülke genelinde, özellikle ülkenin kuzey kesimlerinde düşmeye başladı. Sistem bizi yanıltmazsa ve bu yıl hava durumu önemli ölçüde değişirse, 14-15 Mart tarihlerinde yapılması planlanan sistem, ülkenin kuzey, iç ve doğu bölgelerinin birçok merkezi bölgesinde şiddetli hava koşullarına neden olacak, kar kalabilir." diyen uzman isim, Bu elbette sevindirici bir gelişme ancak bunun dışında kıyı kesimleri başta olmak üzere Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinin 14-15 Ocak tarihlerinde yağış görmesi bekleniyor. Barajlar ve göl seviyeleri söz konusu olduğunda bu iyi bir haber." dedi.

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