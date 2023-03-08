Kış mevsiminin kurak geçmesi kuraklık tehdidini beraberinde getirdi ve baharın gelişiyle barajlar yoğunlaştı. Kış aylarını geride bıraktık, uzmanlar tarih verdi... Güneşli günlerin ardından güzel bir haber geldi. Ortalamanın üzerinde sıcaklıklar ve kurak dönemler, önümüzdeki birkaç ayı bir "kuraklık" korkusuyla tehdit etti, ancak Mart ayında ülkenin büyük bölümünde hem serin hem de yağışlı bir başlangıç görüldü. Bu yağış miktarının devam etme durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, önümüzdeki günlerde yurt genelinde havanın nasıl olacağı hakkında bilgiler verdi.
GÜNDEM
08 Mart 2023 - 17:27
Uzmanların hava durumu tahminleri hayal kırıklığı yarattı: Sıcaklıklar düşecek, kar yağışı için tarih verildi!
Uzmanlara göre, 'Mart kapıdan baktırıyor' ifadelerinin kullanılacağı günler çok yakın.. Yeterli yağış olmadan geçen kış ayları genel olarak kuraklık tehdidi oluştururken bahar aylarının gelmesiyle dikkatler barajlardaki su oranlarına çevrildi. Bu yıl özellikle ülkenin batısında kar yağışının bir etkisi yok ama önümüzdeki günler için hava durumunun nasıl olacağı merask edilmeye başlandı. Mart ayında beklenen kar yapışları hakkında bir değerlendirme yapan Dr. Okan Bozyurt, kar yağışları için tarih vererek, "Yurdun kuzeyinde, iç kesimlerinde ve doğusunda birçok merkezde kar yağışı mümkün" dedi. İşte Dr. Okan Bozyurt'tan önümüzdeki günlerde hava durumuyla ilgili dikkat çeken yorumlar.
GÜNDEM
08 Mart 2023 - 17:27