MAGAZİN
13 Kasım 2022 - 04:03

Uzun ilişkiden sonra pat diye evlenenler kervanına Aslı Enver de katıldı! İşte nikahtan görüntüler

Ünlü oyuncu Aslı Enver herkesten sır gibi sakladığı sevgilisi Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız evlendi. Ünlü isim nikahından kareleri sosyal medya hesabında yayınladı.

MAGAZİN
13 Kasım 2022 - 04:03
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Uzun ilişkiden sonra pat diye evlenenler kervanına Aslı Enver de katıldı! İşte nikahtan görüntüler


Kavak Yelleri dizisindeki Mine karakteriyle hayatımıza giren Aslı Enver özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Daha önce Birkan Sokullu ile kısa süren bir evlilik yaşayan Enver, yıllar sonra yeniden nikah masasına oturdu. İlişkisini sır gibi saklayan ünlü isim evliliğini de yayınladığı fotoğraflarla ilan etti.

Aslı Enver’den sürpriz evlilik!

Ünlü oyuncu Aslı Enver ikinci kez nikah masasına oturdu. 6 aydır birlikte olduğu Berkin Gökbudak ile aniden evlilik kararı alan Enver, soluğu nikah masasında aldı. Aile arasında, basına gizli sade bir nikah töreniyle evlenen Enver ve Gökbudak çiftinin nikah şahitliğini de Saner Ayar ve Cihan Çalıkantürk yaptı.



aslı enver

“Evet” dedi!

Güzel oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hayranlarına evlendiğini duyurdu. Nikahtan fotoğraf kareleri yayınlayan Enver mutluluk pozlarına “ Evet!” notunu ekledi. Daha önce kendisini görüntüleyen muhabirlere konuşan Aslı Enver, ilişkisinin çok iyi gittiğini söylemişti.

aslı enver

Öte yandan yılın ilk aylarında Önder Öztarhan ile aşk yaşamaya başlayan Aslı Enver, Nisan ayında ayrılık kararı almıştı. Çiftin evlenmesi beklenirken ayrılık kararı alınması herkesi şoke etmişti. Aslı Enver bu kez daha da şaşırtıcı bir hamle yaparak ayrılıktan hemen sonra başladığı ilişkisini evlilikle noktaladı. 6 aydır birlikte olduğu Berkin Gökbudak ile aniden nikah masasına oturarak magazin gündemine oturdu.

Evlenmeleri bekleniyordu

Kardeşim Benim adlı sinema filminde tanıştıktan sonra aşk yaşamaya başlayan Murat Boz ve aslı Enver çifti, Murat Boz’un Candan kardeşler ile görüntülenmesiyle sona ermişti. Çiftin evleneceği tarih konuşulurken ayrılmaları ve bir daha bir araya gelmemeleri hayranlarını üzmüştü.

Ayrıca Aslı Enver 2012 yılında ünlü oyuncu Birkan Sokullu ile dünyaevine girmiş ancak 2015 yılında boşanmıştı.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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