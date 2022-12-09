Uzun süredir sessizliğe bürünen Survivor yarışmacısı cezaevindeymiş







Cezaevinden çıkar çıkmaz takipçilerinden yardım istedi







3T lakaplı Survivor yarışmasının en çok konuşulan isimlerinden olan Tolga Taner Tarlacı sosyal medya paylaşımları ve yaptığı gaflar ile sosyal medyada sık sık konuşulan isimlerdendi. Bir süredir sessizliğe bürünen yarışmacının sessizliğinin sebebi beli oldu. Güney Kıbrıs’ta hırsızlık sebebi ile cezaevindeymiş.Yarışmacı Taner Tolga Tarlacı bir süredir cezaevinde olduğundan sessizlik içindeydi. Cezaevinden çıktığı gibi soluğu yine sosyal medyada aldı. Takipçilerine serbest kaldığını duyuran yarışmacının birde isteği vardı. Takipçilerinden yeni bir telefon isteyen yarışmacı ‘bana en yeni telefonu alın’ dedi. İşte yarışmacının çok konuşulan paylaşımı.