3T lakaplı Survivor yarışmasının en çok konuşulan isimlerinden olan Tolga Taner Tarlacı sosyal medya paylaşımları ve yaptığı gaflar ile sosyal medyada sık sık konuşulan isimlerdendi. Bir süredir sessizliğe bürünen yarışmacının sessizliğinin sebebi beli oldu. Güney Kıbrıs’ta hırsızlık sebebi ile cezaevindeymiş.
MAGAZİN
09 Aralık 2022 - 15:45
Uzun süredir sessizliğe bürünen Survivor yarışmacısı cezaevindeymiş
Survivor yarışması ile tanınan ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve gaflar ile sürekli gündem olan 3T lakaplı Taner Tolga Tarlacı cezaevindeymiş…
MAGAZİN
09 Aralık 2022 - 15:45
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