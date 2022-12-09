MAGAZİN
09 Aralık 2022 - 15:45

Uzun süredir sessizliğe bürünen Survivor yarışmacısı cezaevindeymiş

Survivor yarışması ile tanınan ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve gaflar ile sürekli gündem olan 3T lakaplı Taner Tolga Tarlacı cezaevindeymiş…

MAGAZİN
09 Aralık 2022 - 15:45
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Uzun süredir sessizliğe bürünen Survivor yarışmacısı cezaevindeymiş


3T lakaplı Survivor yarışmasının en çok konuşulan isimlerinden olan Tolga Taner Tarlacı sosyal medya paylaşımları ve yaptığı gaflar ile sosyal medyada sık sık konuşulan isimlerdendi. Bir süredir sessizliğe bürünen yarışmacının sessizliğinin sebebi beli oldu. Güney Kıbrıs’ta hırsızlık sebebi ile cezaevindeymiş. Taner Tolga Tarlacı

Cezaevinden çıkar çıkmaz takipçilerinden yardım istedi

Yarışmacı Taner Tolga Tarlacı bir süredir cezaevinde olduğundan sessizlik içindeydi. Cezaevinden çıktığı gibi soluğu yine sosyal medyada aldı. Takipçilerine serbest kaldığını duyuran yarışmacının birde isteği vardı. Takipçilerinden yeni bir telefon isteyen yarışmacı ‘bana en yeni telefonu alın’ dedi. İşte yarışmacının çok konuşulan paylaşımı. Taner Tolga Tarlacı



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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