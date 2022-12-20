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20 Aralık 2022 - 22:07

Uzun süreli sakatlığının ardından formasına kavuşan eski Fenerli Bogdan Bogdanovic, açıklamalarda bulundu...

TrendBasket'e konuşan Bogdan Bogdanovic, Fenerbahçe günlerini unutamamış: Umarım yollarımız yeniden kesişir. Onları özlüyorum. Gerçekten özlüyorum…”

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20 Aralık 2022 - 22:07
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Uzun süreli sakatlığının ardından formasına kavuşan eski Fenerli Bogdan Bogdanovic, açıklamalarda bulundu...


Ülkemizde bir dönem Fenerbahçe forması giyen Bodgan Bogdanovic, Türk basınına konuştu. Sakatlık sürecinden Kobe Bryant'a, EuroBasket'ten Fenerbahçe günlerine uzun bir röportaj verdi. 

 



Dizindeki sakatlık sebebiyle parkelerden 7 ay uzak kalan Bogdanovic, "Sakatlık dönemim en başta çok zorlu geçti. Artık yeniden basketbol oynayabildiğim için mutluyum. ‘Her şeyin bir sebebi vardır’ sözüne inananlardan biriyim. Bu sakatlık o anda neden yaşandı? Neden bu kadar uzun sürdü? Yaşın ilerledikçe gençliğinde yaptığın bazı şeyleri yapamadığını fark edersin; saatlerce antrenman yapıp şut atmak gibi." ifadelerini kullandı. 

 

Atlanta Hakws forması giyen Sırp oyuncu, sakatlık dönüşü ikinci maçında Nets potasına 7/9 ile 31 sayı attı.

 

İdolü Kobe Bryant hakkında ise "Rekabet etmeye bayılıyorum. Karakterim böyle. Yenildiğimde ‘Bu bir daha olmayacak’ diye kendimi motive ediyorum. Kobe de böyle yapardı. Çok sıkı çalışırdı ve maçlar onun için çocuk oyuncağı olurdu. Basketbol tabii ki de asla kolay bir spor değil ancak bazı şeyler biraz sizin mantalitenizle alakalı" dedi.

 

Fenerbahçe'yi bu sene takip edip etmediği sorulan Bogdan Bogdanovic, "Fırsat buldukça takip ediyorum. Şu anda iyi durumdalar Takım olarak iyi bir kimyaları var. Genelde iyi kimya yakalamak zaman alır... Türkiye'deki durum, biraz Sırbistan’dakine benzer. Taraftarlar her maçın, her şampiyonluğun ve her kupanın kazanılmasını ister fakat böyle bir şey mümkün değildir” şeklinde konuştu.

 

"Son olarak tekrardan çubuklu formayı giyer misin?" sorusu üzerine Bogdan, "Bazı şeyleri asla bilemezsin. Umarım yollarımız yeniden kesişir. Bazı şeyleri gerçekten özlüyorum. Gerçekten özlüyorum…”

EDİTÖR
arda müldür
arda müldür
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