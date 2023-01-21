Uzun yıllar evli kalan kadınlara emeklilik yolu açıldı! Hem emekli maaşı hem güvence: En az 25 yıl...







EV HANIMLARINA BÖYLE DESTEK GÖRÜLMEDİ







Ev hanımlarının borçlanabileceği kapsam içerisinde isteğe bağlı olarak sigorta yatırılırken yurt dışında ikamet eden kadınların emekli olma şartları, sigortası olmayan ev hanımlarının nasıl emekli olabileceği konular hakkında araştırmalar başladı. Belli sürelerde evli kalmak ise emekli olmak ,için yeterli şartlar arasında yer almadı. Diğer çalışanlar nasıl emekli olabiliyorsa bu şartlarla emeklilik gerçekleşecek. İşte ev hanımları için yeni gelişmeler haberimizde.Sigortası olmayan, prim günü eksik olan ve yaşı bekleyen çalışanlar olduğu gibi aynı kategoride olan ev hanımlarında destek verildi. Düzenleme hayata geçirilirken ev içine verilen emeklilerin hepsi devlette kayıtlı olarak ödemelerden yararlanabilir. E devlet üzerinden işlemler yapılırken kurumlar vasıtasıyla başvurular gerçekleşir. Yaş konusunda gündeme gelirken yapılacak olan işlemler merak konusu oldu. Çalışan vatandaşlara her ne kadar prim gün sayısını ve sigortaya kadar her şey tamamlanırken yaşa takılmasıyla alakalı düzenlemeler kanunla beraber en hanımları üzerinde düzenleme yapılması bekleniyor.