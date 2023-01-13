GÜNDEM
13 Ocak 2023 - 18:47

Uzun yıllar sonra bir ilk! Sigaraya bu kez zam değil indirim geldi..

2023'ün ilk günlerinde sigara fiyatları üst üste yaklaşık 4 lira artarken bu kez bir sigara grubunun fiyatlarında indirime gidildiği duyuruldu. JTI'nin sigara fiyatını 1 lira düşürdüğü bildirilirken gruptaki en ucuz sigaranın 32TL'den, en pahalı sigaranın ise 35TL'den satıldığı aktarıldı.

GÜNDEM
13 Ocak 2023 - 18:47
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Uzun yıllar sonra bir ilk! Sigaraya bu kez zam değil indirim geldi..


Yeni yılda birçok ürünün fiyatı yükselirken tütün ürünlerinin fiyatlarına da zam geldi. Ocak ayından geçerli olmak kaydıyla sigaralara 4 lira zam uygulaması yapılırken, yapılan son dakika açıklamasında bir sigara grubu fiyatlarında 1 lira indirim yaptığını duyurdu.

Sigara fiyatlarının son güncel listesi araştırmaya devam ediyor. 2023 yılına girerken, tütün ve alkol için ÖTV oranları güncellenmişti. ÖTV'de yüzde 22,3'lük artış sigara fiyatlarına yansıdı ve tütün üürnlerine 4 lira zam yapıldı.



TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre alkol ve tütünde ÖTV 6 ayda bir güncelleniyor. 2023 uygulamasında, tütün ve alkol üzerindeki tüketim vergisi oranını yüzde 22,3 artırılırken 5 Ocak 2023 tarihinden itibaren sigara fiyatlarına 4 TL zam yapıldı.

sigara 1 lira indirim

BİR SİGARA GRUBU İNDİRİME GİTTİ

Fiyat artış haberlerinin ardından bazı sigaralarda indirim yapıldığına dair bir haber geldi. 13 Ocak 2023 Cuma günü itibariyle sigara gruplarında 1 lira indirim uygulanmaya başlanırken fiyatlar son indirimlerle yeniden güncellendi. Bu çerçevede en ucuz sigaranın 32 liradanb satılacağı bildirilirken en pahalı sigaranın ise 35 liradan satışa sunulacağı aktarıldı.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı bir paylaşımda bazı sigara markalarına 1 TL indirim yapıldığını açıkladı. Aybaş şu açıklamayı yaptı: "JTI grubu sigara fiyatlarını 1 TL geri çekti."

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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