Uzun yıllar sonra bir ilk! Sigaraya bu kez zam değil indirim geldi..

Yeni yılda birçok ürünün fiyatı yükselirken tütün ürünlerinin fiyatlarına da zam geldi. Ocak ayından geçerli olmak kaydıyla sigaralara 4 lira zam uygulaması yapılırken, yapılan son dakika açıklamasında bir sigara grubu fiyatlarında 1 lira indirim yaptığını duyurdu. Sigara fiyatlarının son güncel listesi araştırmaya devam ediyor. 2023 yılına girerken, tütün ve alkol için ÖTV oranları güncellenmişti. ÖTV'de yüzde 22,3'lük artış sigara fiyatlarına yansıdı ve tütün üürnlerine 4 lira zam yapıldı.
TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre alkol ve tütünde ÖTV 6 ayda bir güncelleniyor. 2023 uygulamasında, tütün ve alkol üzerindeki tüketim vergisi oranını yüzde 22,3 artırılırken 5 Ocak 2023 tarihinden itibaren sigara fiyatlarına 4 TL zam yapıldı.