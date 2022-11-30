MAGAZİN
30 Kasım 2022 - 20:18

Uzun zamandır ekranlardan uzak duruyordu! Güzel oyuncudan hayranlarını sevindirecek haber! Nesrin Cevadzade ekranlara bomba gibi dönüş yapıyor

Son olarak Üç Kuruş isimli dizide rol alan Nesrin Cevadzade uzun zamandır ekranlara ara vermişti. Hayranları tarafından yeni projesi heyecanla beklenen oyuncu sonunda sevindiren adımı attı. İşte, Nesrin Cevadzade'nin yeni projesi...

MAGAZİN
30 Kasım 2022 - 20:18
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Uzun zamandır ekranlardan uzak duruyordu! Güzel oyuncudan hayranlarını sevindirecek haber! Nesrin Cevadzade ekranlara bomba gibi dönüş yapıyor


Ekranların güzel oyuncusu Nesrin Cevadzade son zamanların en başarılı ve takip edilen oyuncuları arasında yer alıyor. Güzelliği dillere destan olan oyuncu seyirci tarafından aranan bir isim.

FOX TV'nin fenomen dizisi Yasak Elma ile kariyerinin zirvesini yaşayan Cevadzade, son olarak Üç Kuruş dizisiyle ekrana geldi. Dizinin final yapmasının ardından sessizliğe bürünen oyuncudan uzun zamandır ekrana dönmesi bekleniyordu.

HEPSİNİ REDDETTİ!



Üç Kuruş dizisinin final yapmasından sonra birçok dizi teklifi alan oyuncu hiçbirini kabul etmedi. Yeni proje seçimlerinde oldukça titiz davranan oyuncu tüm teklifleri içine sinmediğini söyleyerek reddetti.

 nesrin cevadzade

Ancak kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye devam eden Cevadzade, bir reklam teklifini kabul etmeye karar verdi. Mücevher markası Storks'tan gelen teklifi değerlendiren oyuncu markanın yeni yüzü oldu. Oyuncunun yeni anlaşma yaptığı haberini duyan hayranları ise Cevadzade'yi reklam filmiyle de olsa ekranda görecekleri için mutlu.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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