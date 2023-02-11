Vadesiz hesabı olana Şubat piyangosu! Koşulsuz şartsız 50.000 TL verilecek

Kredi kampanyası bu sefer Akbank'tan geldi. Acil nakde ihtiyacı olan kişilere Akbank, 50 bin TL ihtiyaç kredisi sunacak. Belirli temel koşulların sağlanması halinde hemen kredinizi kullanabileceksiniz.
Acil nakde ihtiyacı olan vatandaşlar, uygun faiz oranlı kredi başvurusu yapmanın yollarını arıyor. Akbank ise yeni bir kredi kampanyası duyurarak vatandaşlara kulak verdiğini belirtti. "Şubat Kampanyası" ismiyle öne çıkan kredi fırsatı, belirli koşulların sağlanması halinde vatandaşların hesabına yatırılacağını duyurdu.
AKBANK KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? ŞARTLARI NELER?
Akbank tarafından 50 bin TL'ye kadar sunulacak olan ihtiyaç kredisi, yalnızca Akbank müşterisi olanlara sunulacak. Ayrıca müşteriler, kredi ödemesini 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturularak, Akbank üzerinden başvuru yapabilecek. Akbank, ihtiyaç kredisinden yararlanacak olan müşterilerin banka kredi notunun 1400 ve üzerinde olmasını talep ediyor.
Akbank'ın resmi internet adresinden, müşteri kaydı oluşturabilirsiniz. İnternet adresinden yapacağınız kredi başvurularını, internet bankacılığı sayesinde şifre alarak kolaylıkla yapabilirsiniz. Acil kredi ihtiyacı olan kişilerin, aynı zamanda SMS yoluyla da başvurularını gerçekleştirebilmektedir. Başvurusu kabul edilen kişiler, Akbank Direkt uygulaması sayesinde kredilerini anında kullanabilecek. SMS başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, kredi yazıp boşluk bırakarak T.C. kimlik numarasını yazarak 4425'e mesaj atabilir. SMS ile başvurunun onayı için bankaya kayıtlı cep telefonu numarasından mesaj atılmalıdır. Aynı gün içerisinde başvuruya cevap tarafınıza iletilecektir.