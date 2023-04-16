Finans
16 Nisan 2023 - 13:30

Vadesiz hesabınızı hemen kontrol edin! Başvurusu onaylananlara 4.337 TL para yatırıldı!

Derya Yanık, ödemelerin bugün yapılmaya başlandığını ve 4.336 TL'nin başvuran vatandaşların hesaplarına yatırıldığını duyurdu. Ayrıntılar haberimizde...

Finans
16 Nisan 2023 - 13:30
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Vadesiz hesabınızı hemen kontrol edin! Başvurusu onaylananlara 4.337 TL para yatırıldı!
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2 milyar 432 milyon TL'nin bakıma muhtaç olan engelli bireyler için evde bakım yardımı ödemesi için ayrıldığını ve ödemelerin hesaplara aktarılmaya başlandığını açıkladı. Evde Bakım Ödemesi kapsamında yatırılacak tutar ve tarihi ise belirlendi.

EVDE BAKIM ÖDEMELERİ YATMAYA BAŞLADI

evde bakım maaş



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, engelli bireyler için yatırılan evde bakım yardımı ödemelerinin hesaplara aktarılmaya başladığını açıkladı. Nisan ayı ödemeleri 4.336 TL olarak gerçekleşecek ve 568 bin vatandaş bu ödemelerden faydalanacak. Bakan Yanık, engellilik konusunda Türkiye'nin vizyonunu, ayrımcılık olmayan bir toplum hedefine yönelik olarak belirlediklerini belirtti. Ayrıca, bu ödemelerin hayırlı olmasını diledi. 

EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

MAAŞ

Vatandaşlar, evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığını öğrenmek için e-Devlet adresine girerek "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" araması yapabilirler.https://www.turkiye.gov.tr/ashb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu adresine yönlendirilen vatandaşlar, buradan kolayca ödemelerinin yatıp yatmadığını teyit edebilirler. Ayrıca, evde bakım aylığı SMS sorgulaması da yapılabilmektedir. Bunun için, "BAKIYE" yazarak 4747'ye SMS gönderilmesi yeterlidir. Dönüş kısa sürede yapılmaktadır.

EVDE BAKIM AYLIĞI ALMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELER?

Evde bakım aylığı, engelli raporu olan bireyler için verilen bir maddi yardım hizmetidir. Bu yardım, ağır engeli olan, günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmede zorluk yaşayan vatandaşların beslenme, tuvalet, temizlik, giyinme, merdiven kullanma, dışarı çıkma gibi ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak amacıyla sunulur. Bu kapsamda evde bakım hizmeti almak isteyen vatandaşların e-Devlet üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Ancak başvuruda engelli vatandaşların sağlık raporu da talep edilmektedir. Böylece sağlık durumlarına uygun bir şekilde yardım sağlanması hedeflenmektedir.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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