Vadesiz hesabınızı hemen kontrol edin! Başvurusu onaylananlara 4.337 TL para yatırıldı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2 milyar 432 milyon TL'nin bakıma muhtaç olan engelli bireyler için evde bakım yardımı ödemesi için ayrıldığını ve ödemelerin hesaplara aktarılmaya başlandığını açıkladı. Evde Bakım Ödemesi kapsamında yatırılacak tutar ve tarihi ise belirlendi.
EVDE BAKIM ÖDEMELERİ YATMAYA BAŞLADI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, engelli bireyler için yatırılan evde bakım yardımı ödemelerinin hesaplara aktarılmaya başladığını açıkladı. Nisan ayı ödemeleri 4.336 TL olarak gerçekleşecek ve 568 bin vatandaş bu ödemelerden faydalanacak. Bakan Yanık, engellilik konusunda Türkiye'nin vizyonunu, ayrımcılık olmayan bir toplum hedefine yönelik olarak belirlediklerini belirtti. Ayrıca, bu ödemelerin hayırlı olmasını diledi.
EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA
Vatandaşlar, evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığını öğrenmek için e-Devlet adresine girerek "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" araması yapabilirler.https://www.turkiye.gov.tr/ashb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu adresine yönlendirilen vatandaşlar, buradan kolayca ödemelerinin yatıp yatmadığını teyit edebilirler. Ayrıca, evde bakım aylığı SMS sorgulaması da yapılabilmektedir. Bunun için, "BAKIYE" yazarak 4747'ye SMS gönderilmesi yeterlidir. Dönüş kısa sürede yapılmaktadır.