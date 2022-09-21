YAŞAM
21 Eylül 2022 - 09:25

Vaganza, sonbahar kış koleksiyonunu defile ile tanıttı

Erkek giyim markası Vaganza, Tasarımcı Hasan Hüseyin Bozdağ imzalı 2022/2023 sonbahar kış koleksiyonunu tanıttı.

YAŞAM
21 Eylül 2022 - 09:25
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Vaganza, sonbahar kış koleksiyonunu defile ile tanıttı


Türk erkek giyim markası Vaganza, 2022/2023 sonbahar kış koleksiyonunu, Merter Moda Haftası kapsamında düzenlenen defile ile tanıttı. İş ve Moda dünyasından birçok isimin katıldığı, Tasarımcı Hasan Hüseyin Bozdağ imzalı koleksiyonun beğeniye sunulduğu defilenin sunuculuğunu, ünlü isimlerden İvana Sert üstlendi.Defilede ekru ve toprak tonların yer aldığı koleksiyon izleyicilerden tam not aldı.



Defile sonrası plaketini ünlü oyuncu Cem Uçan'dan alan Vaganza Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Alp, 2023 yılı hedeflerinin, yurtdışında yakaladıkları başarı ivmesini, yurt içinde mağazalaşarak yakalamak olduğunu bilgisini verdi ve 2023 Vaganza'nın yılı olacak dedi. Markanın, erkek giyim modasının öncü firmalarından olma yolunda büyük bir hızla ilerlediği belirtildi.

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Haber Editörü
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