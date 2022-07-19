GÜNDEM
19 Temmuz 2022 - 12:18

Vaka sayıları 40 kat fazlalaştı! Yeniden kapanma mı geliyor? Bakan Koca'dan kritik uyarı!

Koronavirüs vaka sayılarının giderek artmasına ilişkin bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlü vaka sayılarının 40 kat fazlalaştığını belirterek hastane yükünün de 3 kar artış gösterdiğini söyledi. Bakan Koca'nın verilere ilişkin açıklamasında kritik uyarılar da vardı.

GÜNDEM
19 Temmuz 2022 - 12:18
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Vaka sayıları 40 kat fazlalaştı! Yeniden kapanma mı geliyor? Bakan Koca'dan kritik uyarı!


Beştepe'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası basının karşısına geçen ve koronavirüs vakaları ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarındaki artışın giderek yükseldiğini ve herkesin bu konuda tedbirli olmaları gerektiğini söyledi.

Ellerinde olan son verilere göre vaka sayılarının günlük 40 kat daha artış gösterdiğini söyleyen Bakan Fahrettin Koca, hastane yükünün de yaklaşık 3 kat artış gösterdiğini aktardı. Hastane yükünün ciddi oranda olmadığını ve yoğun bakımlarda ise bu artışların belirgin ve ciddi artışlara eş değer olmadığından bahseden Bakan Koca, vatandaşların koronavirüs pandemisine karşı tedbirleri ellerinden bırakmamaları gerektiğini tekrar hatırlattı.



Vaka sayıları 40 kat fazlalaştı

Bakan Koca'dan vatandaşlara hassasiyet uyarısı!

Vatandaşların bu dönemlerde hatırlatıcı güncel aşılarını mutlaka yaptırmalarını gerektiğini söyleyen Bakan Koca, özellikle 50 yaş üzeri ve kronik riskli hastalıklara sahip olan tüm vatandaşların aşı dozlarını hassasiyetle uygulamalarını önemsediklerini kaydetti. Aşı olmak isteyen vatandaşlar için de Turkovac aşısından olmalarını öneren Bakan Fahrettin Koca, yerli aşımızın koronavirüse karşı oldukça etkili olduğunu ve sonuçlarından çok fazla memnun kalmalarından dolayı da vatandaşların Turkovac tercih etmelerine hassas davranmalarını istedi.

Yeniden kapanma mı geliyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske kullanımı ile ilgili yaptığı konuşmasında ise maskelerin sadece bugüne özel olarak değil kalabalık ortamlarda şayet riskli bir durumda isek maskelerin mutlaka takılması gerektiğini, özellikle üst solunum enfeksiyonu var ise başkalarına bulaştırmamak için de kesinlikle takılmasının faydalı olacağını söyledi.

Bundan sonraki süreçte alınan tedbirlere devam ederek koronavirüs ile nasıl birlikte yaşamamız gerektiğini bildiğimizi ve buna devam etmemiz gerektiğini aktaran Bakan Koca, yeniden kapatma ve benzeri durumların şuan için olmayacağını çünkü elimizde yeteri kadar aşı, ilaç ve tedbirlerimiz olduğunu söyledi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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