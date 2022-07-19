Beştepe'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası basının karşısına geçen ve koronavirüs vakaları ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarındaki artışın giderek yükseldiğini ve herkesin bu konuda tedbirli olmaları gerektiğini söyledi. Ellerinde olan son verilere göre vaka sayılarının günlük 40 kat daha artış gösterdiğini söyleyen Bakan Fahrettin Koca, hastane yükünün de yaklaşık 3 kat artış gösterdiğini aktardı. Hastane yükünün ciddi oranda olmadığını ve yoğun bakımlarda ise bu artışların belirgin ve ciddi artışlara eş değer olmadığından bahseden Bakan Koca, vatandaşların koronavirüs pandemisine karşı tedbirleri ellerinden bırakmamaları gerektiğini tekrar hatırlattı.
GÜNDEM
19 Temmuz 2022 - 12:18
Vaka sayıları 40 kat fazlalaştı! Yeniden kapanma mı geliyor? Bakan Koca'dan kritik uyarı!
Koronavirüs vaka sayılarının giderek artmasına ilişkin bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlü vaka sayılarının 40 kat fazlalaştığını belirterek hastane yükünün de 3 kar artış gösterdiğini söyledi. Bakan Koca'nın verilere ilişkin açıklamasında kritik uyarılar da vardı.
GÜNDEM
19 Temmuz 2022 - 12:18