SAĞLIK
24 Mayıs 2022 - 21:41

Vaka sayıları açıklandı! Tekrardan bini üzerine çıktı

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs vaka tablosunu duyurdu. Açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde 136 bin 332 kişiye test yapılırken, 1304 kişinin testi pozitif çıktı,

SAĞLIK
24 Mayıs 2022 - 21:41
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Vaka sayıları açıklandı! Tekrardan bini üzerine çıktı
Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden 24 Mayıs tarihli koronavirüs vaka tablosunu duyurdu. 

Vaka sayısı binin üzerine çıktı
Bakanlık tarafından https://covid19.saglik.gov.tr/ adresi üzerinden yayımlanan verilere göre son 24 saat içinde koronavirüs şüphesiyle 136 bin 332 kişiye test yapılırken, 1304 kişinin testi pozitif çıktı, 

6 kişi can verdi
Hastalığa bağlı olarak ölümler devam ederken, bugünde 6 kişi hayatını kaybetti.

24 MAYIS VAKA TABLOSU 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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