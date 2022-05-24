Vaka sayıları açıklandı! Tekrardan bini üzerine çıktı

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden 24 Mayıs tarihli koronavirüs vaka tablosunu duyurdu.Bakanlık tarafından https://covid19.saglik.gov.tr/ adresi üzerinden yayımlanan verilere göre son 24 saat içinde koronavirüs şüphesiyle 136 bin 332 kişiye test yapılırken, 1304 kişinin testi pozitif çıktı,Hastalığa bağlı olarak ölümler devam ederken, bugünde 6 kişi hayatını kaybetti.