Vaka Sayısı 15'e Kadar DÜştü - Düzce













Düzce'de korona virüs vakaları 15'in altına kadar düştü.Yaz aylarının başından itibaren dalgalanma içine giren ve hızlı bir şekilde yükselen korna virüs vakalarında ciddi gerileme oldu. Düzce'de günlük vaka sayılarının 300'lere kadar çıktığı Düzce'de onuncu hafta rakam 15'in altına kadar indi.Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Covit-19 vakalarında düşüşün devam ettiğini belirterek “Öncelikle sağduyulu olan tedbirlere uyan halkımıza teşekkür ediyoruz. Vakaların azalması bizlerin yükünü azaltıyor. Güzel bir düşüş yaşandık“ dedi.Yılmaz, vatandaşları hatırlatma dozu aşılarını da yaptırmalarını istedi.Düzce'de günlük vaka sayısı 15'in altına düşerken serviste yatan hasta sayısı 9'a yoğun bakımda yatan hasta sayası da 5'e düştü.