Vakalar patlayınca fırsatçılar maske fiyatlarına yüzde 300 zam yaptı!













Maske fiyatları yüzde 300 zamlandı

Son 2 yıldır koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında virüsten korunabilmek için maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyuluyordu. Aşılama uygulamaları ile birlikte vaka sayılarında görülen azalma maske kullanımını da rafa kaldırmıştı. Fakat Sağlık Bakanlığı'nın son açıkladığı haftalık koronavirüs tablosunda 11-17 Temmuz tarihleri arasında 226 bin 532 kişinin testi pozitif çıktığı ve 96 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Vaka sayılarındaki bu denli artış uzmanların yeniden uyarılar vermesine neden olurken maske kullanımının yeniden gündeme geleceği konuşulmaya başlandı. Maskelerin geri dönebileceği konusunu duyan fırsatçılar ise boş durmadı ve hemen harekete geçti.Salgının en yaygın olduğu dönemde zorunlu olarak kullanılan maske kullanımı, son günlerde vaka artışlarından tedirginlik yaşayan çok sayıda vatandaş tarafından yeniden kullanılmaya başlandı. Bu tedirginlik maske satışlarına yansıdı ve bir süre rafa kaldırılan maske yeniden satışa çıkmaya başladı. Maske satışı yapan bir firma yetkilisi, stokta olan maskelerin bitmesine az kaldığını ve yeni koli siparişi vereceklerini belirterek stoktaki maskeler bitene kadar da satış fiyatlarının sabit kalacağını söyledi. Fakat diğer taraftan bazı zincir marketlerde 9.90 liraya kadar inen 50'lik maskelerin kutusunun 40 liraya kadar çıktığı görüldü.