GÜNDEM
22 Temmuz 2022 - 11:12

Vakalar patlayınca fırsatçılar maske fiyatlarına yüzde 300 zam yaptı!

Son zamanlarda Kovid-19 vakalarının artış göstermesi sonrasında, virüsten korunmak amacıyla takılan maskelere yüzde 300 zam geldiği öğrenildi. Vaka artışlarından kâr yapmak isteyen fırsatçıların maske fiyatlarını bu şekilde artırması büyük tepki topladı.

GÜNDEM
22 Temmuz 2022 - 11:12
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Vakalar patlayınca fırsatçılar maske fiyatlarına yüzde 300 zam yaptı!


Son 2 yıldır koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında virüsten korunabilmek için maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyuluyordu. Aşılama uygulamaları ile birlikte vaka sayılarında görülen azalma maske kullanımını da rafa kaldırmıştı.

Fakat Sağlık Bakanlığı'nın son açıkladığı haftalık koronavirüs tablosunda 11-17 Temmuz tarihleri arasında 226 bin 532 kişinin testi pozitif çıktığı ve 96 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Vaka sayılarındaki bu denli artış uzmanların yeniden uyarılar vermesine neden olurken maske kullanımının yeniden gündeme geleceği konuşulmaya başlandı. Maskelerin geri dönebileceği konusunu duyan fırsatçılar ise boş durmadı ve hemen harekete geçti.



maske fiyatlarına yüzde 300 zam

Maske fiyatları yüzde 300 zamlandı

Salgının en yaygın olduğu dönemde zorunlu olarak kullanılan maske kullanımı, son günlerde vaka artışlarından tedirginlik yaşayan çok sayıda vatandaş tarafından yeniden kullanılmaya başlandı. Bu tedirginlik maske satışlarına yansıdı ve bir süre rafa kaldırılan maske yeniden satışa çıkmaya başladı.

Maske satışı yapan bir firma yetkilisi, stokta olan maskelerin bitmesine az kaldığını ve yeni koli siparişi vereceklerini belirterek stoktaki maskeler bitene kadar da satış fiyatlarının sabit kalacağını söyledi. Fakat diğer taraftan bazı zincir marketlerde 9.90 liraya kadar inen 50'lik maskelerin kutusunun 40 liraya kadar çıktığı görüldü.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Temmuz 2022 Tekirdağ ve Balıkesir depremleri ve son depremler listesi
İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Temmuz 2022 Tekirdağ ve Balıkesir depremleri ve son depremler listesi
Antalya’da yaya geçidinde facia! Karşıdan karşıya geçen 3 kadın öldü
Antalya’da yaya geçidinde facia! Karşıdan karşıya geçen 3 kadın öldü
Son Haberler
Behzat Uygur kimdir, kaç yaşında? Behzat Uygur'un tiyatro oyunları, filmleri ve rol aldığı yapımlar
Behzat Uygur kimdir, kaç yaşında? Behzat Uygur'un tiyatro oyunları,...
Sibel Ülker kimdir, kaç yaşında? Kutsi'nin eşi Sibel Ülker'in mesleği ne? Sibel Ülker'in hayatı ve biyografisi..
Sibel Ülker kimdir, kaç yaşında? Kutsi'nin eşi Sibel Ülker'in mesleği...
Mahmut Tuncer ve Işıl Tuncer'in kızı Gizem Tuncer değişimi ile şaşırttı! 40kilo veren Gizem Tuncer verdiği pozlar ile büyüledi...
Mahmut Tuncer ve Işıl Tuncer'in kızı Gizem Tuncer değişimi ile şaşırttı!...
İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Temmuz 2022 Tekirdağ ve Balıkesir depremleri ve son depremler listesi
İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Temmuz 2022 Tekirdağ ve Balıkesir depremleri...
Fox TV bir dizinin daha fişini çekti! 'Gizli Saklı' ekranlara veda ediyor
Fox TV bir dizinin daha fişini çekti! 'Gizli Saklı' ekranlara veda...
WhatsApp, platformlar arası geçişe tek tıkla çözüm buldu!
WhatsApp, platformlar arası geçişe tek tıkla çözüm buldu!
Elon Musk, Türkiye yatırımına Bolu'dan start verdi!
Elon Musk, Türkiye yatırımına Bolu'dan start verdi!
Selen Görgüzel'in güzellik sırrı ortaya çıktı: Sünnet derisi!
Selen Görgüzel'in güzellik sırrı ortaya çıktı: Sünnet derisi!
Antalya’da yaya geçidinde facia! Karşıdan karşıya geçen 3 kadın öldü
Antalya’da yaya geçidinde facia! Karşıdan karşıya geçen 3 kadın...
Ece Erken'in Kerimcan Durmaz eleştirisine 3 yıla kadar hapis istemi!
Ece Erken'in Kerimcan Durmaz eleştirisine 3 yıla kadar hapis istemi!
Rusya'ya ait savaş uçağı İdlib'i vurdu! Ölü ve yaralılar var haberi geldi
Rusya'ya ait savaş uçağı İdlib'i vurdu! Ölü ve yaralılar var haberi...
Tahıl sevkiyatı krizi çözüme kavuştu! İmza için bugün İstanbul'a geliyorlar
Tahıl sevkiyatı krizi çözüme kavuştu! İmza için bugün İstanbul'a...
Libya'dan flaş karar: Libya petrol ihracatına tekrardan başladı!
Libya'dan flaş karar: Libya petrol ihracatına tekrardan başladı!
Sibel Can kaç yaşında? Sibel Can nereli? Sibel Can kaç kez evlendi? Sibel Can ile ilgili merak edilenler
Sibel Can kaç yaşında? Sibel Can nereli? Sibel Can kaç kez evlendi?...
Kutsi'nin eşi Sibel Ülker'den zehir zemberek açıklama: Şiddet görüyorum!
Kutsi'nin eşi Sibel Ülker'den zehir zemberek açıklama: Şiddet görüyorum!