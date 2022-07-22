Son 2 yıldır koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında virüsten korunabilmek için maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyuluyordu. Aşılama uygulamaları ile birlikte vaka sayılarında görülen azalma maske kullanımını da rafa kaldırmıştı. Fakat Sağlık Bakanlığı'nın son açıkladığı haftalık koronavirüs tablosunda 11-17 Temmuz tarihleri arasında 226 bin 532 kişinin testi pozitif çıktığı ve 96 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Vaka sayılarındaki bu denli artış uzmanların yeniden uyarılar vermesine neden olurken maske kullanımının yeniden gündeme geleceği konuşulmaya başlandı. Maskelerin geri dönebileceği konusunu duyan fırsatçılar ise boş durmadı ve hemen harekete geçti.
GÜNDEM
22 Temmuz 2022 - 11:12
Vakalar patlayınca fırsatçılar maske fiyatlarına yüzde 300 zam yaptı!
Son zamanlarda Kovid-19 vakalarının artış göstermesi sonrasında, virüsten korunmak amacıyla takılan maskelere yüzde 300 zam geldiği öğrenildi. Vaka artışlarından kâr yapmak isteyen fırsatçıların maske fiyatlarını bu şekilde artırması büyük tepki topladı.
GÜNDEM
22 Temmuz 2022 - 11:12