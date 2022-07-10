GÜNDEM
10 Temmuz 2022 - 09:27

Vakalar yüzde 50'yi aştı, Sağlık Bakanlığı'ndan maske açıklaması geldi

Koronavirüs sonrasında normalleşme sürecine adım atıldı. Vakalarda yaşanan düşüşlerle birlikte tedbir ve kısıtlamalar geri çekilmişti. Fakat tüm bu normalleşme sürecinin ardından Sağlık Bakanlığı'ndan gelen son verilere göre koronavirüs vaka artışları bir hayli artmaya başladı. Bu artışın üzerine ise Sağlık Bakanı, maske konusunda uyarıda bulundu.

GÜNDEM
10 Temmuz 2022 - 09:27
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Vakalar yüzde 50'yi aştı, Sağlık Bakanlığı'ndan maske açıklaması geldi


Pandemi dönemi sonrasında yavaşta olsa girilen normalleşme sürecinde bir hayli yol katedilmişken Sağlık Bakanlığı'ndan gelen son verilere göre Koronavirüs vakalarında artış yaşandığı gözlemlendi. Bu konu üzerineyse Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın'dan açıklama geldi. Prof. Dr. Faruk Aydın yapmış olduğu açıklamalarda vakalarda hızlı bir yükselişin ve 10 bin civarı pozitif vakanın olduğunu duyurdu. Yaşanan bu artış dolayısıyla şimdiden %50’ye kadar çıktığını vurgulayan Aydın, vaka artışının daha önce %10 ila 20 civarında ilerlediğini fakat son zamanlarda bu oranın %50’yi gördüğünü belirtti. Aydın devam eden konuşmasında şunlara da yer verdi:

“Ülkemizde 10 bin civarında pozitif vakamız var. Haftalık 60 bin civarı veriliyor ama her gün sayı artıyor. Trabzon’da şu an 1 test merkezi var ama bütün hastanelerde semptomları olan ve şüphelenilen insanlara test yapılıyor. Trabzon’da testlerin yüzde 50’sinin üzerinde pozitiflik var. Vaka artışı yüzde 10 ve 20 civarında ilerlerken şimdi yüzde 50’yi gördü. Bütün ülkede olduğu gibi aynı durum Doğu Karadeniz’de de var fakat hiçbir önlem yok. Hem toplu taşıma araçlarında hem uçakta hem kapalı alanlarda maske uygulaması yok”



vaka sayıları yüzde50 arttı

Prof. Dr. Faruk Aydın, Kurban Bayramı'nın da gelmesiyle birlikte insanların daha çok temas halinde olacağını mümkün mertebe bu temaslardan kaçılması gerektiğini vurguladı. Sosyal mesafeye dikkat edilmediği, eğer bayram dolayısıyla bir araya gelemeler olursa sarılıp öpüşmeden maskeleri takıp selamlaşılması ve bayram kutlamalarının yapılması gerektiğinin de altını çizdi. Aydın devam eden açıklamasında “Hem turizm, hem bayram, hem tatil hareketliliği var. Herkes ortalıkta geziyor ve virüs oldukça yoğun şekilde toplum içinde dolaşmakta. Ölüm sayısı düşük görünse de bu sayıya kimse girmek istemiyor. Ben istemiyorum, kimse de istemez ama ortalama 25 kişi mutlaka ölecek. Ölmemek için bu virüsten uzak duracak, korunacaksınız” dedi.

Sağlık Bakanlığı'ndan maske açıklaması

Yaşanana bu artış sonrasında da Sağlık Bakanlığı da açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka artışlarından önceki oranlardan son zamanlarda daha fazla artış göstermesinden dolayı maske açıklamasında bulundu. Bakan Koca, yaptığı açıklamasında ise şu sözlere yer verdi:

“50 yaş üstüyle risk grubundakilerin, son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz. Bu grubun, temasın artacağı bayram günlerinden başlayarak kendilerini bilhassa koruması gerekmektedir. Maskeyi zaruri kılan durumları hepimiz biliyoruz." 

EDİTOR
Işıl İLYAS
Işıl İLYAS
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