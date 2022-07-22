Vakalarda inanılmaz artış! Uzmanlar tedbirler konusunda uyardı

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Pozitif vaka oranı artıyor

2 yıllık kapanmaların ardından normalleşme sürecine girilen ve artık maske yasaklarının da zorunlu olmadığı salgın sürecinde vakalardaki artış insanları endişeye sürükledi. Konu ile ilgili yeni dalga hazırlıkları başladı. Salgındaki artış ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Sancaktepe'de bulunan acil durum hastanesinde görev yapan Prof. Dr. Feriha Öz artan vakalar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni dalga için hazırlıklar yapıldığının da altını çizdi. Aynı zamanda Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu da hastalıkta başvuruların neredeyse üç- dört kat arttığını, günlük 200 kişilerdeyken 900'lere kadar yükseldiğini, yeni dalganın başladığını, hastane yatış oranlarında büyük bir yükselme olmasa da ayaktan başvuruların bu kadar artmasının bir gün hastane yatışlarına da yansıyacağını söyledi.Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu konuya ilişkin şu açıklamaları da yaptı; "Normalleşme süreci bu artışlarla beraber tedbirler almamızı gerektiriyor. Hastalıkta yeni bir dalgayla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyoruz. Bir ay kadar önce normale dönmüştük. Yeni poliklinik, temiz bölümler açmıştık, dahiliye, göğüs hastalıkları, enfeksiyon cerrahi servisler de çalışmaya başlamıştı. Fakat 15-20 gündür Avrupa'da görülen yeni dalga bize de yansımaya başladı. Ayakta başvuran günlük hasta sayısında ciddi bir artık yaşanıyor. Bir ay önce hastanemize günlük 200 kişi başvurup 100 test yapılırken, son günlerde 800-850 kadar hasta başvuruyor ve 700-750 kadarına test yapmak zorunda kalıyoruz. Rastladığımız rakamlar bize hastalıkta yeni bir dalganın geldiğini gösteriyor." Aynı zamanda Tanoğlu, hastalığın belirtileri ile ilgili de açıklamalarda bulundu. "Daha önce yaşadığımız dalgalarda görülen tat ve koku kaybı belirtileri artık daha az geliyor. Bu belirtilerin yerine balgam, boğaz ağrısı, öksürük, kas ağrısı, ateş gibi daha çok ağır bir soğuk algınlığı gibi gözleniyor. Sevindirici olan ise akciğer tutulumunun artık azalmış olması diyebiliriz. Zaten hastane yatışlarında en önemli belirti akciğer tutulumlarıydı. Akciğer tutulumları artık daha hafif ve daha az. Sağlıklı kişiler eğer kendilerini korursa riskli gruptaki insanlara hastalığı bulaştırmadan atlatılabilir. Kişisel önlemler bu sebeple oldukça önemli. Kalabalık ve kapalı ortamlarda mutlaka maskenin takılması gerekiyor. Gözlemlenen varyantın en önemli özelliklerinden biri çok çabuk bulaşıyor olması. Yaz mevsiminde olmak bir avantaj ancak kapalı mekanlarda ve kalabalık ortamlarda uzun süre durmak gerekiyorsa kesinlikle maske takılmalı. Bazen hastanede bile dışarıdaki rahatlık gözleniyor. Hastalar ve hasta yakınları bile maske takmıyor ama hastanede sizlerin sağlığı için maske takmanın bırakılmaması gerekiyor." dedi.