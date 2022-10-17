VakıfBank, binlerce SSK ve Bağ-Kur'lu emeklilerin promosyonlarını yeniden güncelledi!







VAKIFBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU KAMPANYASINDA DEĞİŞİKLİK











VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURU

VakıfBank'ın emekli promosyon kampanyası Ekim ayının gelmesiyle güncellendi. Temmuz ayında emekli maaşına zam alan binlerce vatandaş, ek gelir elde etmek için VakıfBank'ın emeklilik promosyon kampanyaları hakkı promosyon ödenekleri hakkında detaylar..Türkiye'nin 3 büyük kamu bankalarından birisi olan VakıfBank, emekli promosyon ödenekleri ile ilgili değişikliğe gitti. Vakıfbank'tan promosyon kazanmak isteyenler için bankanın ne kadar ödeme yapacağı hakkında bilgileri haberimizin detayında paylaştık..VakıfBank, emekli maaş ödeneğini bankaya taşıya her bir emekli 1.000 TL ile 1.500. arası maaş alıyorsa 3 yıl için toplam da 500 TL promosyon ödemesine hak kazanacak. 1.500 ile 2.500.-TL arasında maaş alanlara ise 3 yıl için toplam 625 TL ödül kazanacak. Şayet maaşınız 2.500 TL ve üzerindeyse 3 yıl boyunca toplam 750 T para alabileceksiniz. Fonlar nakit olarak ödenecek ve üç yıl boyunca nakit olarak verilecektir. Bankadan emekli maaşı almayı taahhüt etmeniz halinde ise bu miktar 3 yıllık süreyle ödenecektir.Promosyon ödemeleri için size en yakın VakıfBank şubesinden başvuru yapabilirsiniz. Bu işlem VakıfBank yurtiçi ATM'lerinden ve VakıfBank mobil bankacılık uygulamasından da yapılabilmektedir.