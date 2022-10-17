SİYASET
17 Ekim 2022 - 00:11

VakıfBank, binlerce SSK ve Bağ-Kur'lu emeklilerin promosyonlarını yeniden güncelledi!

VakıfBank'ın emeklilik promosyonlarına ilişkin bilgiler binlerce SSK ve Bağ-Kurlu tarafından yakından takip edilmektedir. Ekim ayı başında bankanın emeklilik promosyon kampanyası yenilendi. İşte VakıfBank'ı 2022 yılı için yeniden güncellediği emekli maaş promosyon kampanyasının detayları...

SİYASET
17 Ekim 2022 - 00:11
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VakıfBank, binlerce SSK ve Bağ-Kur'lu emeklilerin promosyonlarını yeniden güncelledi!


VakıfBank'ın emekli promosyon kampanyası Ekim ayının gelmesiyle güncellendi. Temmuz ayında emekli maaşına zam alan binlerce vatandaş, ek gelir elde etmek için VakıfBank'ın emeklilik promosyon kampanyaları hakkı promosyon ödenekleri hakkında detaylar..

VAKIFBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU KAMPANYASINDA DEĞİŞİKLİK

VakıfBank, binlerce SSK ve Bağ-Kur'lu emeklilerin promosyonlarını yeniden güncelledi

Türkiye'nin 3 büyük kamu bankalarından birisi olan VakıfBank, emekli promosyon ödenekleri ile ilgili değişikliğe gitti. Vakıfbank'tan promosyon kazanmak isteyenler için bankanın ne kadar ödeme yapacağı hakkında bilgileri haberimizin detayında paylaştık..



VakıfBank, emekli maaş ödeneğini bankaya taşıya her bir emekli 1.000 TL ile 1.500. arası maaş alıyorsa 3 yıl için toplam da 500 TL promosyon ödemesine hak kazanacak. 1.500 ile 2.500.-TL arasında maaş alanlara ise 3 yıl için toplam 625 TL ödül kazanacak. Şayet maaşınız 2.500 TL ve üzerindeyse 3 yıl boyunca toplam 750 T para alabileceksiniz.

Fonlar nakit olarak ödenecek ve üç yıl boyunca nakit olarak verilecektir. Bankadan emekli maaşı almayı taahhüt etmeniz halinde ise bu miktar 3 yıllık süreyle ödenecektir.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURU

Promosyon ödemeleri için size en yakın VakıfBank şubesinden başvuru yapabilirsiniz. Bu işlem VakıfBank yurtiçi ATM'lerinden ve VakıfBank mobil bankacılık uygulamasından da yapılabilmektedir.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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