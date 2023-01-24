Vakıfbank, müşterilerine avantaj sunmaya devam ederken taşıt kredisini düşük faiz olarak sunmaya başladı. Esnek geri ödeme planı doğrultusunda bankanın taşıt kredisine vatandaşın yoğun ilgi gördüğü düşünüldü. Düşük faiz oranı ve uygun geri ödeme planıyla 0 ve 2. el taşıt kredilerinde vakıfbank imkanlarını sundu.
Kredi
24 Ocak 2023 - 20:00
Vakıfbank bu alışkanlığını bırakanı arabalı yapacak! Taşıt kredisinde yok artık dedirten kampanya başladı!
Yeni araç almak için kara kara düşünenlere Vakıfbank tarafından yeni kampanya haberi geldi. En çok tercih edilen bankalardan olan Vakıfbank, uygun faiz oranlarıyla taşıt kredisi kampanyasını başlattığını duyurdu. Sıfır ve ikinci el araç alacaklar için kullanabileceği kredi detayları haberimizde yer almaktadır.
Kredi
24 Ocak 2023 - 20:00