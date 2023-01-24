Vakıfbank bu alışkanlığını bırakanı arabalı yapacak! Taşıt kredisinde yok artık dedirten kampanya başladı!







AYLIK ÖDEME TAKSİTİ 3.251 TL







EN AZ 3 AY GERİ ÖDEMESİZ

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANI

Vakıfbank, müşterilerine avantaj sunmaya devam ederken taşıt kredisini düşük faiz olarak sunmaya başladı. Esnek geri ödeme planı doğrultusunda bankanın taşıt kredisine vatandaşın yoğun ilgi gördüğü düşünüldü. Düşük faiz oranı ve uygun geri ödeme planıyla 0 ve 2. el taşıt kredilerinde vakıfbank imkanlarını sundu.Vakıfbank, taşıt kredisi ile 0 ve 2. el araçlarda düşük faiz oranı ve esnek ödemeler için müşterilere imkanlar sunuluyor. En az 100 bin TL'lik taşıt kredisi kullanımında geri ödeme tutarı ise 3.251 TL olarak belirlendi.Vakıfbank taşıt kredisi imkanını sunarken 3 ay boyunca geri ödeme olmayacağı fırsatını sağladı. Geri ödemelerde ise 3 ay erteleme imkanı verilirken üç ay ödemesiz, üç ayda bir ödeme ya da aylık olarak seçeneklerle ödeme planında kolaylık sağlıyor.2023 yılıyla beraber Vakıfbank tarafından müşterilere verilecek olan taşıt kredisi yüzde 1.59'dan başlayan faiz oranlarıyla sunuldu.