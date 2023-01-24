Kredi
24 Ocak 2023 - 20:00

Vakıfbank bu alışkanlığını bırakanı arabalı yapacak! Taşıt kredisinde yok artık dedirten kampanya başladı!

Yeni araç almak için kara kara düşünenlere Vakıfbank tarafından yeni kampanya haberi geldi. En çok tercih edilen bankalardan olan Vakıfbank, uygun faiz oranlarıyla taşıt kredisi kampanyasını başlattığını duyurdu. Sıfır ve ikinci el araç alacaklar için kullanabileceği kredi detayları haberimizde yer almaktadır.

Kredi
24 Ocak 2023 - 20:00
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Vakıfbank bu alışkanlığını bırakanı arabalı yapacak! Taşıt kredisinde yok artık dedirten kampanya başladı!
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Vakıfbank, müşterilerine avantaj sunmaya devam ederken taşıt kredisini düşük faiz olarak sunmaya başladı. Esnek geri ödeme planı doğrultusunda bankanın taşıt kredisine vatandaşın yoğun ilgi gördüğü düşünüldü. Düşük faiz oranı ve uygun geri ödeme planıyla 0 ve 2. el taşıt kredilerinde vakıfbank imkanlarını sundu.

AYLIK ÖDEME TAKSİTİ 3.251 TL

Vakıfbank, taşıt kredisi ile 0 ve 2. el araçlarda düşük faiz oranı ve esnek ödemeler için müşterilere imkanlar sunuluyor. En az 100 bin TL'lik taşıt kredisi kullanımında geri ödeme tutarı ise 3.251 TL olarak belirlendi.



Vakıfbank taşıt kredisi

EN AZ 3 AY GERİ ÖDEMESİZ

Vakıfbank taşıt kredisi imkanını sunarken 3 ay boyunca geri ödeme olmayacağı fırsatını sağladı. Geri ödemelerde ise 3 ay erteleme imkanı verilirken üç ay ödemesiz, üç ayda bir ödeme ya da aylık olarak seçeneklerle ödeme planında kolaylık sağlıyor.

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANI

2023 yılıyla beraber Vakıfbank tarafından müşterilere verilecek olan taşıt kredisi yüzde 1.59'dan başlayan faiz oranlarıyla sunuldu.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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