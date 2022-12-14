VakıfBank da Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı...

Türkiye'de Antalya Spor Salonu'nda oynanan FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası, bugün oynanan maçlar başladı. A Grubu'nda mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit, Dentil Praia'yı 25-14, 25-15 ve 25-18'lik üç set sonunda geçmişti. B Grubu'nda ilk maçına çıkan diğer temsilcimiz VakıfBank da Kazak rakibi Kuanysh karşısında rahat bir maç çıkardı ve 25-15, 25-15 ve 25-17'lik üç set sonunda galibiyete uzandı. VakıfBank'ta Chiaka Ogbou ve Zehra Güneş galibiyetin kilit isimleriydi. İkili sırasıyla; 15 ve 11 sayı bularak verimli bir maç çıkardılar. Temsilcimiz B Grubu ikinci maçında yarın Brezilya temsilcisi Minas'la karşılaşacak. VakıfBank kazanması halinde adını bir üst tura yazdıracak. VakıfBank'ta turnuva öncesinde 2008'den beri takımın başantrenörlüğünü yapan Giovanni Guidetti ile 3 yıllık yeni bir sözleşme imzalanmıştı. Geçen hafta FIVB CEV Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan VakıfBank, Kızılyıldız engelini rahat bir şekilde, 3-0 gibi net bir skorla geçmişti.