SPOR
18 Aralık 2022 - 19:23

VakıfBank dünya ikincisi...

FIVB Dünya Şampiyonası finalinde İtalya takımı Imoco Conegliano'ya mağlup olan VakıfBank, şampiyonayı ikinci tamamladı.

SPOR
18 Aralık 2022 - 19:23
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
VakıfBank dünya ikincisi...
TAKİP ETTAKİP ET


Temsilcimiz VakıfBank, FIVB Dünya Şampiyonası finalde İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano'ya 18-25, 25-23, 21-25 ve 21-25'lik setlerle 3-1 kaybetti ve dünya ikincisi oldu. Geçtiğimiz sezon da turnuvada aynı finali izlemiştik. Imoco Volley Conegliano, bir nevi geçen senenin rövanşını aldı. İtalya temsilcisi, 2019 yılından sonra ilk kez şampiyon oldu. VakıfBank ise turnuva tarihindeki sekizinci madalyasını kazandı. Sarı Siyahlılar, şampiyona tarihinde çıktığı altı finalin dördünü kazanmıştı. Geçen sezonu VakıfBank'ta geçiren Isabelle Haak, finalde 34 sayı bularak maça damga vurdu ve şampiyonluğun mimarlarından biri oldu. Imoco Volley'in başarılı oyuncusu Joanna Wolosz, takım arkadaşı Haak hakkında ''Bella'yı çok seviyorum. Çok iyi bir takım oyuncusu ve harika bir oyuncu. Onunla oynamayı gerçekten çok seviyorum'' dedi.

 



Türkiye, bu seneki şampiyonada podyumda iki takımla yer aldı. VakıfBank ikinci, Eczacıbaşı Dynavit üçüncü oldu.

EDİTÖR
arda müldür
arda müldür
Son Haberler
İngiltere Milli Takımı'nda Gareth Southgate ile yola devam...
İngiltere Milli Takımı'nda Gareth Southgate ile yola devam...
Kızılyıldız, Avrupa'yı sallamaya devam ediyor. Bu kez gündemdeki isim Sırp oyun kurucu...
Kızılyıldız, Avrupa'yı sallamaya devam ediyor. Bu kez gündemdeki...
Şenol Güneş, isimlerini çizdi; üç oyuncu transfer listesinde...
Şenol Güneş, isimlerini çizdi; üç oyuncu transfer listesinde...
Kapandı defterler; futbolun artık ona borcu kalmadı...
Kapandı defterler; futbolun artık ona borcu kalmadı...
İşte futbol bu! Ne final ama...
İşte futbol bu! Ne final ama...
Juraj Kucka'dan Ersun Yanal'ı kızdıracak sözler...
Juraj Kucka'dan Ersun Yanal'ı kızdıracak sözler...
Eczacıbaşı Dynavit dünya üçüncüsü oldu...
Eczacıbaşı Dynavit dünya üçüncüsü oldu...
Batman Petrolspor - Şanlıurfaspor maçında olaylar çıktı
Batman Petrolspor - Şanlıurfaspor maçında olaylar çıktı
Andreas Cornelius'tan Trabzonspor'a kötü haber
Andreas Cornelius'tan Trabzonspor'a kötü haber
Şenol Güneş, Valentin Rosier ile ilgili kararını verdi! O maçlarda gözü üzerinde olacak
Şenol Güneş, Valentin Rosier ile ilgili kararını verdi! O maçlarda...
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Moussa Dembele'yi bitirebilirler
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Moussa Dembele'yi bitirebilirler
Sivasspor'dan forvet harekatı! Sory Kaba için pazarlıklar başlayacak
Sivasspor'dan forvet harekatı! Sory Kaba için pazarlıklar başlayacak
Pınar Altuğ’dan takipçisine herkesi şoke eden yanıt
Pınar Altuğ’dan takipçisine herkesi şoke eden yanıt
Branco Van den Boomen'den Aslan'a mesaj! Gelmeye sıcak bakıyor
Branco Van den Boomen'den Aslan'a mesaj! Gelmeye sıcak bakıyor
Melbourne derbisinde olaylar çıktı! Kaleciye çöp kovasıyla saldırdılar
Melbourne derbisinde olaylar çıktı! Kaleciye çöp kovasıyla saldırdılar