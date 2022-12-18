VakıfBank dünya ikincisi...













Temsilcimiz VakıfBank, FIVB Dünya Şampiyonası finalde İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano'ya 18-25, 25-23, 21-25 ve 21-25'lik setlerle 3-1 kaybetti ve dünya ikincisi oldu. Geçtiğimiz sezon da turnuvada aynı finali izlemiştik. Imoco Volley Conegliano, bir nevi geçen senenin rövanşını aldı. İtalya temsilcisi, 2019 yılından sonra ilk kez şampiyon oldu. VakıfBank ise turnuva tarihindeki sekizinci madalyasını kazandı. Sarı Siyahlılar, şampiyona tarihinde çıktığı altı finalin dördünü kazanmıştı. Geçen sezonu VakıfBank'ta geçiren Isabelle Haak, finalde 34 sayı bularak maça damga vurdu ve şampiyonluğun mimarlarından biri oldu. Imoco Volley'in başarılı oyuncusu Joanna Wolosz, takım arkadaşı Haak hakkında ''Bella'yı çok seviyorum. Çok iyi bir takım oyuncusu ve harika bir oyuncu. Onunla oynamayı gerçekten çok seviyorum'' dedi.Türkiye, bu seneki şampiyonada podyumda iki takımla yer aldı. VakıfBank ikinci, Eczacıbaşı Dynavit üçüncü oldu.