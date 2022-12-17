VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i devirdi, Dünya Şampiyonası'nda adını finale yazdırdı.

VakıfBank, Türk derbisinde Eczacıbaşı'nı mağlup ederek, adını finale yazdırdı. Sarı Siyahlılar tarihinde altıncı kez Dünya Şampiyonası'nda final oynayacak. Daha önce çıktığı beş finalin dördünü kazandı. Eczacıbaşı karşısında 29 sayı ile maçı tamamlayan Paolo Egonu, maç sonu röportajında "Lig maçında rakibimize yenilmiştik. O yüzden bu maça güvenle çıkmamız gerekiyordu. Takım olarak kendimize güvendik. Takım arkadaşlarım ve antrenörlerimiz sayesinde çok konsantre oluyorum. O yüzden tüm arkadaşlarıma minnettarım" ifadelerini kullandı. VakıfBank'ın finaldeki rakibi ise İtalya temsilcisi Imoco Volley Conegliano oldu. İkili, geçtiğimiz sezon hem FIVB Dünya Şampiyonası hem de CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelmişti. VakıfBank iki finali de kazanarak şampiyonluğa ulaşmıştı. Final maçı yarın saat 16:00'da başlayacak ve maç TRT Spor ekranından naklen yayınlanacak.