SPOR
17 Aralık 2022 - 22:25

VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i devirdi, Dünya Şampiyonası'nda adını finale yazdırdı.

2022 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda finalin adı belli oldu: VakıfBank-Imoco Volley Conegliano

SPOR
17 Aralık 2022 - 22:25
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i devirdi, Dünya Şampiyonası'nda adını finale yazdırdı.

VakıfBank, Türk derbisinde Eczacıbaşı'nı mağlup ederek, adını finale yazdırdı. Sarı Siyahlılar tarihinde altıncı kez Dünya Şampiyonası'nda final oynayacak. Daha önce çıktığı beş finalin dördünü kazandı. Eczacıbaşı karşısında 29 sayı ile maçı tamamlayan Paolo Egonu, maç sonu röportajında "Lig maçında rakibimize yenilmiştik. O yüzden bu maça güvenle çıkmamız gerekiyordu. Takım olarak kendimize güvendik. Takım arkadaşlarım ve antrenörlerimiz sayesinde çok konsantre oluyorum. O yüzden tüm arkadaşlarıma minnettarım" ifadelerini kullandı. VakıfBank'ın finaldeki rakibi ise İtalya temsilcisi Imoco Volley Conegliano oldu. İkili, geçtiğimiz sezon hem FIVB Dünya Şampiyonası hem de CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelmişti. VakıfBank iki finali de kazanarak şampiyonluğa ulaşmıştı. Final maçı yarın saat 16:00'da başlayacak ve maç TRT Spor ekranından naklen yayınlanacak.

EDİTÖR
arda müldür
arda müldür
Son Haberler
Kızılyıldız, Avrupa'yı sallamaya devam ediyor. Bu kez gündemdeki isim Sırp oyun kurucu...
Kızılyıldız, Avrupa'yı sallamaya devam ediyor. Bu kez gündemdeki...
Barcelona'da ayrılma süreci yılan hikâyesine döndü. Yıldız oyuncunun akıbetinde son durum...
Barcelona'da ayrılma süreci yılan hikâyesine döndü. Yıldız oyuncunun...
Talipleri olan Beşiktaşlı yıldıza, Güneş'ten 'VETO'...
Talipleri olan Beşiktaşlı yıldıza, Güneş'ten 'VETO'...
Real Madrid'e gençlik ateşi... 16 yaşındaki genç futbolcunun transferi açıklandı.
Real Madrid'e gençlik ateşi... 16 yaşındaki genç futbolcunun transferi...
Hırvatistan Fas'ı devirdi, bronz madalyanın sahibi oldu...
Hırvatistan Fas'ı devirdi, bronz madalyanın sahibi oldu...
Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt, Kenan Yıldız'ı istiyor
Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt, Kenan Yıldız'ı istiyor
Mardin Havalimanı'nın adı değişiyor
Mardin Havalimanı'nın adı değişiyor
Eski Fransız milli oyuncu da yarınki büyük finali Arjantin'in kazanmasını istiyor...
Eski Fransız milli oyuncu da yarınki büyük finali Arjantin'in kazanmasını...
Vitor Pereira'dan Fenerbahçeli yıldızı transfer etmek istiyor
Vitor Pereira'dan Fenerbahçeli yıldızı transfer etmek istiyor
EuroLeague'de haftanın MVP'si Brandon Davies...
EuroLeague'de haftanın MVP'si Brandon Davies...
Ahmetcan Kaplan’dan kötü haber. Yaşadığı sakatlık açıklandı
Ahmetcan Kaplan’dan kötü haber. Yaşadığı sakatlık açıklandı
Cumhurbaşkanı adayı için tarihi verdi. En geç Ocak ayında açıklanır
Cumhurbaşkanı adayı için tarihi verdi. En geç Ocak ayında açıklanır
Yardımlar hesaplara yatmaya başladı. Vatandaşlar bu haberi merakla bekliyordu
Yardımlar hesaplara yatmaya başladı. Vatandaşlar bu haberi merakla...
Fenerbahçe'nin eski file bekçisi mutsuz...
Fenerbahçe'nin eski file bekçisi mutsuz...
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacısının herkesi şoke eden görüntüleri
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacısının herkesi şoke eden...