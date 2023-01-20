Finans
20 Ocak 2023 - 16:30

Vakıfbank emekli promosyonunda 'patron benim' dedi! 2023'te rekor rakama imza attı: Almayanlar bin pişman olacak!

Vakıfbank emekli promosyon rakamlarında güncelleme yapılırken ücretlerde farklılıklar yaşandı. Vakıfbank emekli promosyon kampanyasında yeni yılda gelişmeler vatandaşların işine yaradı. İşte Vakıfbank promosyon kampanya detayları haberimizde.

Finans
20 Ocak 2023 - 16:30
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Vakıfbank emekli promosyonunda 'patron benim' dedi! 2023'te rekor rakama imza attı: Almayanlar bin pişman olacak!
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Emekli promosyonlarında her emekli yararlanabilirken bankalar arasındaki yarış ise kaldığı yerden devam ediyor. Bankalar ciddi oranlarda rakamları arttırdı. Maaşlara gelen zamlar sonrasında ciddi rekabet artışı olurken en çok müşteriye sahip olmak için cazip fiyatlar yapılmaya başlandı. Eylül ayıyla beraber emekli promosyon ücretlerinde düşüşler meydana gelirken Vakıfbank düğmeye bastı.

VAKIFBANK PROMOSYON RAKAMI

3.499 TL aralığında maaşlara 3 bin TL,



3.500 - 7.499 TL arasında emekli maaşı alanlar için 3.500 TL,

7.500 - 9.999 TL aralığındaki maaşlara 4.500 TL,

10 bin TL ve üzeri emekli maaşları için ödenecek

promosyon tutarı ise 5 bin TL olarak belirlendi.

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PROMOSYON ALMA KOŞULLARI

Emekli maaşının bankaya taşınmasıyla beraber 3 yıl boyunca taahhüd edilirken herhangi bir bankaya geçiş yapılmaz. 3 yıllık süre içerisinde aylık olarak alınan gelir gelecek sene artışlarıyla beraber ödemelere ilave olarak ekleme yapılacaktır. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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