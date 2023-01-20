Vakıfbank gemileri yaktı! Hesabı olanlar 10.000 - 30.000 TL nakit ödeme alacaklar! 7 gün şartına dikkat

Devlet bankaları tarafından vatandaşlara destek verilmeye devam ederken ihtiyaç kredisi milyonlarca kişinin cebini rahatlattı. kredi ödemeleri gerçekleştirilirken Vakıfbank yapmış olduğu kampanya ile nakit destekte bulundu. Düşük faizli oranlarıyla beraber kredi kullanımı verilirken banka şubelerinden ve ATM üzerinden başvuru yapılabilir. Vakıfbank kredisinden yararlanmak için öncelikle banka müşterisi olmak gerekir. İşte, Vakıfbank ihtiyaç kredisi kampanya detayları haberimizde yer almaktadır. Vakıfbank müşterisi olan herkesin yararlanabileceği bu kampanya nakit desteğinde bulunurken başvuru yapılmasıyla beraber aynı gün içerisinde ödemeler hesaplara yatırılıyor. Faiz oranlarının düşük olması vatandaşlara cazip gelirken faizlerle kredisi işlemlerini hızlı şekilde yapıldığı belirtildi. Kamu bankası olarak hizmet sunan Vakıfbank üzerinden emekli olanlara kredi imkanı verilirken bunun yanı sıra maaşın Vakıfbank'a taşınmasıyla beraber krediden yararlanabilirsiniz.
Vakıfbank üzerinden kimlik ile şubelere gidilip başvuru yapıldığı gibi mobil bankacılık üzerinden de başvuru yapılabilir. 100 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verilirken 24 ay vade fırsatı sağlandı. Bahsi geçen bu kampanyadan yararlanmak için gelir belgesi vermeseniz bile sigorta durumunuzun iyi olması gerekmektedir. 6 aylık sigortanız varsa kredi onayı alırsanız kullanabiliyorsunuz. Bununla beraber kredi notunun ise 1100 ve üzeri olma şartı önde gelen durumlardandır.