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13 Aralık 2022 - 16:10

VakıfBank, "Guidetti ile yola devam" dedi... İtalyan başantrenör 3 yıl daha İstanbul'da!

VakıfBank, tecrübeli İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti ile üç yıllık yeni sözleşme imzaladı.

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13 Aralık 2022 - 16:10
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VakıfBank,

VakıfBank, 2008 yılından beri takımın başantrenörlük koltuğunda oturan Giovani Guidetti’nin sözleşmesinin üç yıl daha uzatıldığını açıkladı. İmza sonrası 50 yaşındaki tecrübeli başantrenör, “Beni bunca yıldır VakıfBank’ta, dünyanın zirvesinde tutan tüm oyuncularıma, teknik ekibime ve bana güvenen yönetimimize çok teşekkür ederim. Kulübümüzle ortak bir felsefe ile hareket ediyoruz. Bu da bir takımı harika kılan şeyin kulüp kültürüne ve değerlerine bağlılık olduğu fikri. Bu kültürü devam ettirmek ve geliştirmek benim için büyük bir onur…” şeklinde demeç verdi. VakıfBank & Giovanni Guidetti birlikteliği geçtiğimiz 15 sezonda 9’u uluslararası kupa olmak üzere 25 şampiyonluk kazandı. Geçtiğimiz sezon mücadele ettiği dört kulvarda mutlu sona ulaşan sarı siyahlı ekip, yeni sezonu Şampiyonlar Kupası finalinde Fenerbahçe Opet’e kaybederek açtı. VakıfBank, şu anda Misli.com Sultanlar Ligi’nde 10 maç sonunda aldığı 9 galibiyetle, Eczacıbaşı’nın hemen ardından ikinci sırada yer alıyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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