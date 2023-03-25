Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası'nda hesabı olanlar dikkat! Başvuranlara 500 TL para iadesi yapılacak: Bakanlık'tan flaş karar







ÖDENEN ÜCRETLERİN İADESİ YAPILACAK!







79 ilde gerçekleşen kampanya dahilinde konutlar inşa edilecek. Vatandaşlardan alınan kayıt ücretleri devlet tarafından iade edilecektir. İade edilecek tutar nedir? Ücretler ne zaman hesaplara aktarılacak? İşte tüm detaylar haberimizde.79 ilde gerçekleşen TOKİ projesi ile ilgili detaylar aktarıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, TOKİ projesinde çekilişte yer almayan vatandaşların ücret iadeleri ile ilgili açıklamada bulundu.Evlerde gerçekleşen zamlar vatandaşların bütçelerini oldukça zorlamaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı vatandaşlara yönelik projesini devreye soktu. Sosyal konut projesi için çalışmalara başlandı. Maddi durumu yetersiz veya orta gelire sahip olan vatandaşlarımızın ev sahibi olmaları için proje başlatılmıştı. Başvurular elektronik ortamda gerçekleştirildi. Çekiliş sonucunda kazanan kişiler 2023 Mart ayının sonunda belirlenecekti. Bakan Murat Kurum, TOKİ çekilişlerinin tamamlanma aşamasında olduğunu duyurdu. Başvuru esnasında ödenen ücretlerin iadesinin gerçekleşeceğini de bildirdi. Ardından 79 ilimizde TOKİ çekilişlerinin tamamlandığını belirtti. TOKİ projesinde 250.000 konut inşa edilmiştir. Başvuran vatandaşlar başvuru esnasında ödenen tutarların iadesi konusunda açıklama beklediler. 500 TL yatırılan ücretler geri ödenecektir. Çekiliş kurasında çıkmayan kişilerin 500 TL tutarında bulunan ücretleri hesaplarına yatırılacaktır. Ücretlerin iadesi Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden yapılmaktadır.