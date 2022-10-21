Finans
21 Ekim 2022 - 22:17

Vakıfbank'ın markette kazandıran kampanyası ile 150 TL Worldpuan hediye!

Vakıfbank'ın resmi internet sitesi üzerinden duyurulan kampanyaya göre, market alışverişlerinde 150 TL'ye varan Worldpuan hediye edilecek. Kampanya detayları haberimizde.

Finans
21 Ekim 2022 - 22:17
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Vakıfbank'ın markette kazandıran kampanyası ile 150 TL Worldpuan hediye!
Gıda ürünlerindeki fiyat artışı devam ederken kamu bankaları müşterileri için indirimli alışverişin kapısını açıyor. Kamu bankaları market alışverişleri başta olmak üzere akaryakıt ve tekstil alışverişlerinde de yeni kampanyalarını bir bir duyurdu.

Market alışverişini ucuza getirmek ve harcadıkça kazanmak isteyen vatandaşlar için Vakıfbank’ın yeni kampanyası açıklandı.

Vakıfbank kampanya

Kampanyaya katılana 150 TL Worldpuan hediye!

3 kamu bankasından biri olan Vakıfbank, müşterilerine özel kazandıran market kampanyasını duyurdu. Vakıfbank’ın resmi internet sitesinde yer alan kampanyaya göre, Vakıfbank müşterileri, Worldcard ile 1-31 Ekim 2022 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde World üye işyerlerinden tek seferde yapacakları ilk 250 TL ve üzeri alışverişten sonraki her 250 TL ve üzerindeki alışverişlerde 15 TL olmak üzere toplamda 150 TL’ye varan Worldpuan kazanacaklar.

Kampanya ile Worldcard üyesi işyerlerinden yapılacak tüm market harcamalarında, alışverişlerinin 150 TL’si müşterilerin cebine kalacak. Vakıfbank tarafından duyurusu yapılan kampanyaya göre, aynı gün tek seferde yapılacak 250 TL ve üzeri alışverişlerden yalnızca bir tanesi geçerli olacak.

Vakıfbank kartı ile 150 TL Worldpuan kazanmak isteyen kart sahiplerinin bu avantajdan yararlanabilmesi için mutlaka kampanyaya katılması gerekiyor. Öte yandan kampanyaya katılım sağlanmadan yapılan harcamalarda hediye Worldpuan kazanma hakkı ise bulunmuyor. 

Vakıfbank market kampanyasına nasıl katılırım?

Vakıfbank’ın gıda harcamalarına sunmuş olduğu toplamda 150 TL Worldpuan hediyesini kazanmak için kampanya şartlarını taşıyor olmak ve katılım sağlamanın zorunlu olduğu belirtiliyor. Buna göre kampanyaya katılmak isteyenler, Vakıfbank kartının kayıtlı olduğu cep telefonunundan ‘’ GIDA ‘’ yazıp boşluk bırakarak, kredi kartlarının son 6 hanesini 6635 numarasına kısa mesaj olarak göndermelidir.

Aynı zamanda kampanyaya Vakıfbank’ın mobil uygulamasında yer alan ‘’ Cepte Kazan ‘’ üzerinden de katılım sağlayabilirsiniz.

Söz konusu kampanya 31 Ekim’e kadar geçerli olacak ve bu tarihten sonra kampanyaya katılım mümkün olmayacaktır. Vakıfbank müşterilerinin market kampanyasından kazandığı Worldpuan’lar 4 Kasım 2022 tarihine kadar kartlarına yüklenecek ve puanlar 4 Aralık 2022 gününe kadar kullanıma açık olacaktır. Kazanılan puanlar 5 Aralık 2022 tarihine kadar kullanılmaz ise otomatik olarak silinecektir.

EDİTOR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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