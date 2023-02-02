Vakıfbank, nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte kredi kullanacak olan kişilere destek ödemesi verileceği açıklanan yeni bir nakit ödeme kampanyası başlattı.
Finans
02 Şubat 2023 - 19:00
Vakıfbank kampanyayı patlattı! Bu kişilere 10.000 TL nakit para müjdelendi: Aman almayan kalmasın!
Vakıfbank nakit ihtiyacı olan vatandaşların derdine deva oluyor! Bu kampanya ile çok uygun faizler ile kolay geri ödeme bilançosu ile kredi kullanabilirsiniz. İşte detaylar...
Finans
02 Şubat 2023 - 19:00
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VAKIFBANK'TAN 10.000 TL'LİK NAKİT İHTİYACI KREDİSİ KAMPANYASI Vakıfbank, vatandaşların nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlatılan yeni kampanyasıyla yüksek faiz oranlarından korunmak isteyen tüm vatandaşlara destek ödemesi veriyor. Kampanya kapsamında 10000 TL nakit kredi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturuldu. Bu sayede kredi kullanacak kişiler rahat bir şekilde geri ödemelerini yapabilecek.Vakıfbank, kendi müşterisi olanlar için düşük faiz oranları ile kredi veriyor. Kamu bankası olarak hizmet veren Vakıfbank, her türlü acil ihtiyacınızda ihtiyaç kredisi kullanmak için başvuru gerçekleştirebiliyorsunuz. Ayrıca, banka müşterisi olmanız durumunda daha uygun faizlerle kredi ödemeleri sağlanıyor. Vatandaşlar, Vakıfbank mobil uygulamasını kullanarak da kolaylıkla kredi alabiliyor. Vakıfbank, emekli olan vatandaşlar için de emekli maaşının Vakıfbank üzerinden alınması durumunda da kredi çözümleri sunuyor. Daha yüksek limitlerde kredi kullanmak isteyen vatandaşlar da destek ödemelerinden faydalanabiliyor. Tüm bu kampanyalarda düşük faizli kredi işlemleri uygulanıyor. Vatandaşlar bu kampanyalardan faydalanmak için Vakıfbank'a başvuruda bulunuyor.
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