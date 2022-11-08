Vakıfbank kartı olanlar! Bankanız alışverişinizin 150 TL'sini iade ediyor

Bankalar müşterileri için farklı kampanyalar üreterek alışveriş yaparken kazanmalarını sağlıyor. Vakıfbank da kampanya kervanına katılan bankalardan oldu. Cebinde Vakıfbank kartı olan vatandaşlar, harcamalarının 150 TL’sini geri alabilecek. Peki bu nasıl olacak? İşte kampanyanın detayları.
Alışverişlerinizin 150 TL’si geri veriliyorVakıfbank Worldcard sahipleri harcadıkça kazanmaya devam ediyor. Vakıfbank’ın resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, 1 – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde tek seferde yapacakları ilk 250 TL ve üzeri alışverişlerde World puan kazanacaklar. İlk 250 TL ve üzeri alışverişinizden sonraki, her 250 TL ve üzeri alışverişe 15 TL, toplam 150 TL Worldpuan verilecek.
Market harcamalarını daha uyguna getirmek isteyenlerin kampanyaya katılması ve sonrasında alışverişlerini yapması yeterli oluyor. Kampanyaya katılmak için Vakıfbank’a kayıtlı cep telefonu numaranızdan “ GIDA “ yazıp boşluk bırakıp, kredi kartınızın son 6 hanesini 6635’e SMS gönderebilirsiniz. Telefonunuzda Vakıfbank Mobil uygulaması bulunuyorsa, “ CepteKazan “ bölümüne girerek ilgili kampanyayı bulup “ Katıl “ butonuna tıklayabilirsiniz. Böylelikle saniyeler içerisinde kampanyaya katılımınız sağlanacak.