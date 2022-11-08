EKONOMİ
08 Kasım 2022 - 20:28

Vakıfbank kartı olanlar! Bankanız alışverişinizin 150 TL'sini iade ediyor

Vakıfbank kartı olanlar kazanmaya devam ediyor. Market alışverişlerinde 150 TL Worldpuan kazanacaklar. Kampanya detayları resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu.

EKONOMİ
08 Kasım 2022 - 20:28
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Vakıfbank kartı olanlar! Bankanız alışverişinizin 150 TL'sini iade ediyor


Bankalar müşterileri için farklı kampanyalar üreterek alışveriş yaparken kazanmalarını sağlıyor. Vakıfbank da kampanya kervanına katılan bankalardan oldu. Cebinde Vakıfbank kartı olan vatandaşlar, harcamalarının 150 TL’sini geri alabilecek. Peki bu nasıl olacak? İşte kampanyanın detayları.

Alışverişlerinizin 150 TL’si geri veriliyor

Vakıfbank Worldcard sahipleri harcadıkça kazanmaya devam ediyor. Vakıfbank’ın resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, 1 – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde tek seferde yapacakları ilk 250 TL ve üzeri alışverişlerde World puan kazanacaklar. İlk 250 TL ve üzeri alışverişinizden sonraki, her 250 TL ve üzeri alışverişe 15 TL, toplam 150 TL Worldpuan verilecek.



Market harcamalarını daha uyguna getirmek isteyenlerin kampanyaya katılması ve sonrasında alışverişlerini yapması yeterli oluyor. Kampanyaya katılmak için Vakıfbank’a kayıtlı cep telefonu numaranızdan “ GIDA “ yazıp boşluk bırakıp, kredi kartınızın son 6 hanesini 6635’e SMS gönderebilirsiniz.

Telefonunuzda Vakıfbank Mobil uygulaması bulunuyorsa, “ CepteKazan “ bölümüne girerek ilgili kampanyayı bulup “ Katıl “ butonuna tıklayabilirsiniz. Böylelikle saniyeler içerisinde kampanyaya katılımınız sağlanacak.

Vakıfbank kampanya

Kampanya detayları belli oldu

Vakıfbank’ın market kampanyası 1 - 30 Kasım 2022 tarihleri arasında geçerli olacaktır. Vakıfbank Worldcard ile 250 TL ve üzeri yapılacak ilk alışverişten sonraki her 250 TL ve üzeri alışverişe 15 TL, toplamda 150 TL Worldpuan hediye edilecek. Ancak bunun için ilk harcama öncesinde mutlaka kampanyaya katılım sağlanması gerekiyor. kampanyaya katılmadan yapılan harcamalara hediye puan verilmemektedir.

Söz konusu kampanya ile aynı gün aynı üye işyerinden tek seferde yapılan 250 TL ve üzeri alışverişin yalnızca bir tanesi kampanyaya dahil ediliyor. Toplamda 150 TL Worldpuana ulaşmak için farklı günlerde ya da farklı işyerlerinde harcama yapmak gerekiyor.

Kampanya ile kazanılan Worldpuanlar 6 Aralık 2022 tarihine kadar bireysel ve kullanıma açık kredi kartına yükleniyor. Worldpuanlar yüklenme tarihinden sonraki gün aktifleşiyor ve 6 Ocak 2023’e kadar kullanılması gerekiyor. kullanılmayan puanlar 7 Ocak 2023’te geri alınıyor.

Ayrıca Cepte Kazan “ Durumunu Kontrol Et “ “ Geçerli Harcamalar “ ekranında kampanya ile yapılan ilk işlemden sonraki geçerli işlemler de görüntülenebilmektedir. Bu kampanyadan yararlanmak için mutlaka 30 Kasım’a kadar SMS ile ya da Vakıfbank Mobil üzerinden katılım sağlamak gerekiyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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