Vakıfbank kartı olanlar müjde! Bu marketten alışveriş yapanlara parası iade edilecek! Haberi alan koştu

Vakıfbank müşterisi olan vatandaşlar için ŞOK Market ile yapılan yeni bir kampanya haberi paylaşıldı. Peki Vakıfbank kartı olan müşteriler için düzenlenen kampanya şartları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
ŞOK MARKET VE VAKIFBANK İŞ BİRLİĞİVakıfbank kart kullanıcıları için Şok Market ile yapılan yeni bir iş birliği paylaşıldı. Kampanya 1 Şubat ve 15 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak. Cepte Şok isimli market uygulamasından tek seferde yapılan 300 TL ve üstü her alışveriş için müşterilere 30 TL Worldpuan hediyesi verilecek. Kampanyaya sadece internet üzerinden Cepte Şok uygulamasıyla yapılan alışverişler dahil olacak. Mağazalardan yapılan alışverişler geçerli sayılmayacak.
Kampanya yalnızca Vakıfbank müşterisi olan vatandaşlar için geçerlidir. Ek kart ve sanal kart kullanan müşteriler kampanyadan faydalanabilecek. Müşteriler kampanyadan yalnızca 30 TL Worldpuan kazanma hakkı yakalayacak. Vakıfbank Mobil uygulaması üzerinde yer alan Cepte Kazan seçeneğini seçtikten sonra Hemen Katıl seçeneğini seçerek kampanya katılımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Kampanya katılımları 1 Şubat ve 15 Şubat tarihleri arasında olacak. Katılım sonrasında alışverişler öncesinde ya da sonrasında gerçekleşebilir. Kampanya dahilinde yapılan alışverişlerden kazanılacak Worldpuanlar 27 Şubat tarihine kadar kredi kartına yüklenecek ve son kullanma tarihi 27 Mart tarihi olacak. Belirlenen tarihe kadar kullanılmayan kazançlar 28 Mart 2023 tarihinde iade alınacak. Kampanyada BusinessCard, Bankomat Kart, nakit çekim, yurt dışı işlemi, iptal işlemi, iade ve puan kullanım işlemleri dahil olmayacak. Ürün iadesi yapılması durumunda kazanılan puan geri alınacak. Eğer puan kullanımı tespit edilirse kazanılan puan karta borç olarak yansıyacak. Alışverişlerin World POS cihazlarından yapılması gerekecek. Express Card kullanan müşteriler için katılım bedeli 4.99 TL olarak belirlendi. Vakıfbank ve Cepte Şok anlaşmayı istedikleri zaman değiştirme ve iptal etme hakkını saklı tutacaktır.