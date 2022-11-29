EKONOMİ
29 Kasım 2022 - 07:12

Vakıfbank kesenin ağzını açtı! 'Tamam' diyene anında 4500 - 5000 TL ödeyecek

Vakıfbank'ın resmi sitesinden yapılan duyuruya göre emeklilere 3500 - 4500 - 5000 TL arasında nakit ödeme yapılacak. Başvuru şartları ve detaylar haberimizde.

EKONOMİ
29 Kasım 2022 - 07:12
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Vakıfbank kesenin ağzını açtı! 'Tamam' diyene anında 4500 - 5000 TL ödeyecek


Yeni yıl öncesi bankaların emekli promosyon ödemeleri devam ediyor. Yaz aylarında başlayan kampanyalar ile çok sayıda emekli, maaş bankasını değiştirerek promosyon ödemesini aldı. Hem devlet bankaları hem de özel bankalar tarafından verilen promosyonlar bankaya göre değişiklik gösteriyor. Bazı bankalarda keskin şartlar yer alırken bazılarında ise yalnızca başvuru yapmak yeterli oluyor.

Günümüzde emeklilerin birçoğu maaşını Vakıfbank, Ziraat Bank ya da Halkbank’tan alıyor. Maaş bankasını değiştirmek istemeyen vatandaşlar, kendi bankalarının sunduğu ayrıcalıkları merak ediyor. Bu kapsamda emekli promosyonlarında yeni dönem 1 Kasım tarihi itibarıyla başladı.

Emeklilere 3500, 4500, 5000 TL ödeme yapılıyor



1 Kasım 2022 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Vakıflar Bankası arasında imzalanan protokol kapsamında emeklilere promosyon ödeme miktarları belirlendi ve ilk ödemeler yapıldı. Maaşını 3 yıl boyunca Vakıfbank’tan almayı taahhüt edenlere bankanın belirlediği tutarlarda ödeme yapılacak.

Buna göre Vakıfbank emekli promosyon ödemeleri Kasım 2022 itibarıyla şu şekilde:

Emekli maaşı 3 bin 500 TL’ye kadar olanlara 3 bin TL

3 bin 500 TL ila 7 bin 500 TL arasında olanlara 3 bin 500 TL

7 bin 500 ila 10 bin TL arasında olanlara 4 bin 500 TL

10 bin TL ve üzeri olanlara ise 3 yıl için toplam 5 bin TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Promosyon ödemeleri ilk maaş ile birlikte vatandaşların hesaplarına aktarılıyor.

Maaşımı Vakıfbank’a nasıl taşırım?

Emekli maaşını Vakıfbank çatısına taşımak isteyen emekliler, bulundukları yere en yakın Vakıfbank şubesine müracaat edebilirler. Ayrıca Vakıfbank ATM’leri, Vakıfbank Mobil Bankacılık uygulaması ve e-Devlet sistemi aracılığıyla da başvurular kabul edilmektedir.

Yukarıda belirtilen promosyon tutarlarını almak için yapılacak tek şey, 3 yıl boyunca emekli maaşını Vakıfbank’tan alacağına dair taahhüt vermek olacak.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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