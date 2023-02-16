Vakıfbank kredi kartı kullananlar müjde! O işlemi yapana 180 TL para iadesi yapılacak! Bir tık kadar uzağınızda













VAKIFBANK KAMPANYA DETAYLARI

Vakıfbank tarafından yapılan bir açıklamada müşterileri için büyük ilgi görecek bir kampanya başlatıldığı bildirildi. Bu kapsamda Vakıfbank'ın kartına sahip olan tüm müşterilere market alışverişleri sonrası 180 TL tutarında bir miktar hesaba yüklenecek. Detaylar Vakıfbank'ın internet sitesinde paylaşılmaktadır. Kampanya detaylarında ödemelerin 28 Şubat 2023 tarihine kadar hesabınıza yatırılacağını belirtilmiştir. Vakıfbank'ın resmi internet sitesinde yer alan kampanya duyurusunda "Gıda Market alışverişine 180 TL World Puan Kazan!" başlığı kullanıldı. Vakıfbank resmi sitesinden yapılan kampanya açıklamasında müşterilerin alışveriş yaptıktan sonra hesabıma 180 TL dünya puan aktarılacağı söylendi.kredi kartı 180 TL parapuan">VakıfBank Worldcard ile 1 Şubat - 28 Şubat 2023 tarihleri ​​arasında gıda marketleri, kasaplar ve manavlar gibi tesislerden yapılan her 300 TL ve üzeri ilk alışverişinizde 20 TL World Point olmak üzere toplam 180 TL kazanacaksınız. Alımlar WORLD POS üzerinden yapılmalıdır. Kampanyalar müşteri bazında değerlenir. Hem ek kartlar hem de sanal kartlar kampanya kapsamındadır. Kampanya ile bir müşteri 180 TL'ye kadar Worldpuan kazanır. Aynı gün içerisinde gerçekleştirilen 300 TL ve üzeri alışveriş tek seferde kampanya kapsamında alınacak. Kampanyaya katılım sırasında bankanıza kayıtlı cep numaranız üzerinden 'GIDA' yazdıktan sonra bir boşluk bırakın ve kredi kartınızdaki son 6 hanesini 6635'e gönderin. Ayrıca, Vakıf Bank Cep'te 'Cepte Kazan'dan katılabilirsiniz. Üye olmak için gönderilen kısa mesajlar tüm operatör tarifeleri için tek kısa mesaj şeklinde ücretlendirilir. Promosyon, 1 Şubat 2023 - 28 Şubat 2023 tarihleri ​​arasında satın alma işleminden önce veya sonrasında girilebilir.