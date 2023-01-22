Vakıfbank'ta hesabı olanlar dikkat! 3 gün içerisinde bu işlemi yapmanız şart: Az önce duyuruldu!







Emekli ve Sigortalı Çalışanlar İçin Özel kredi Kampanyası: Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'tan Başvurunuzu Yapın!







Vakıfbank'tan Düşük Faizli Nakit Kredisi: 30 Gün Süre İçerisinde Başvurunuzu Yapın!Vakıfbank, müşterilerine düşük faiz oranları ile bireysel tüketici kredisi sunuyor. Bu kampanya ile 50.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunuluyor ve vade olarak 36 ay seçeneği sunuluyor. Kampanya, 30 gün sürecek ve bankanın resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapılabilecek. Bu kampanyaya emekli maaşı alan kişiler ve sigortalı olarak çalışanlar da katılabilecek. Emekli maaşı alan kişiler kredi notları ne olursa olsun, bankadan kredi alma imkanına sahip olacak. Sigortalı çalışanlar ise, başvurularını gerçekleştirmeleri halinde nakit kullanmak için 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilecekler. Başvurular, bankanın şubelerinden, resmi internet sitesinden veya mobil uygulamasından yapılabilecek. Bu kampanyaya diğer kamu bankaları olan Ziraat Bankası ve Halkbank da benzer şekilde katılmaktadır.Vakıfbank, düşük faiz oranları ile bireysel tüketici kredisi sunuyor. Bu kampanya 50.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor ve 30 gün içerisinde başvuru yapılması gerekiyor. Emekli maaşı alan kişiler ile sigortalı çalışanlar da bu krediye başvuru yapabiliyorlar. Emekli kişilerin kredi notları düşük olsa dahi bankadan emekli maaşı alması durumunda kredi alma imkanları bulunuyor. Sigortalı çalışan kişilerin başvurularını gerçekleştirmesi halinde nakit kullanmak için 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılımları mümkün. Başvurular Vakıfbank şubeleri, resmi internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden yapılabilir. Ayrıca, diğer kamu bankaları olan Ziraat Bankası ve Halkbank'tan da ihtiyaç kredisi başvurusu yapılabilmektedir. Bu bankalar da uygun faiz oranları ile kredi ödemelerini gerçekleştirecektir.Vakıfbank tarafından düşük faiz oranlarına sahip olan nakit kredi kampanyası başlatıldı. Kampanya süresi 30 gün olarak belirlendi ve vatandaşlar bu kampanyadan faydalanmak için Vakıfbank'ın resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecekler. Kampanya kapsamında bireysel tüketici kredisi olarak 50.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunuluyor. Ayrıca emekli maaşı alan kişiler ve sigortalı olarak çalışan kişiler de başvuruda bulunabiliyor. Kredi ödemeleri 36 ay vadeli olarak gerçekleştirilebiliyor. 30 gün sürecek olan bu kampanyaya katılmak isteyen vatandaşların bankaların kredi politikalarına uyması gerekiyor. Emekli kişiler düşük kredi notlarına rağmen bankadan emekli maaşı alması durumunda işlem yapabiliyorlar. Sigortalı çalışan kişiler ise son işyerinde 6 aydır sigortalı çalışıyor olmaları şartıyla başvuruda bulunabiliyorlar. Başvurular Vakıfbank şubeleri, resmi internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca diğer kamu bankaları olan Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden de ihtiyaç kredisi başvuruları yapılabiliyor. Bankalar uygun faiz oranları ile krediye ödemeleri gerçekleştirecekler.