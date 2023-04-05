Kredi
05 Nisan 2023 - 13:30

Vakıfbank'ta hesabı olanlar dikkat! Paraya ihtiyacınız varsa çözümü burada: 45.000 TL para dağıtılacak

Bankalar müşteri potansiyellerini artırmak adına birçok farklı kampanyalar düzenliyorlar. Yeni bir kampanya haberi de Vakıfbank’tan geldi. İşte detaylar…

Kredi
05 Nisan 2023 - 13:30
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Vakıfbank'ta hesabı olanlar dikkat! Paraya ihtiyacınız varsa çözümü burada: 45.000 TL para dağıtılacak
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Vakıfbank en fazla müşteri potansiyeline sahip kamu bankalarının başında geliyor. Vakıfbank’tan müşterilerinin yüzünü güldürecek yepyeni bir kampanya daha geldi. Detaylar haberimizde…

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VAKIFBANK’DAN DUYURU VAR... IBAN NUMARASINA 45.000 TL YATACAK (SON DUYURU) 45.000 TL PARA ALMAK İSTEYENLER ACELE ETSİN



Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! TC Kimlik Numaranız ile VakıfBank'a başvurun, 45.000 TL kazanın!

45.000 TL'ye varan nakit ödeme kampanyası Vakıf Bank tarafından duyuruldu. İşte kampanya ile ilgili tüm detaylar ve merak edilenler...

Vakıf Bank kampanya duyurusu yaptı. 45.000 TL'lik ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyenler için başlattığı yeni ihtiyaç kredisi kapsamında 36 ay vade ihtiyacı olanlara destek olacak. Devlet bankası olarak hareket eden bu kamu bankası, tüm kampanyalarında gelir ve gider belgesi olmaksızın kredi ödemeleri yapmaya devam etmiştir. 2023 yılında ağırlıklı olarak banka şubelerine kredi başvurusunda bulunanlara ödenecek olan bu ödemelerle Vakıf Bank, 3 ay vadeli kredi kampanyasını tamamlayanların bireysel müşteri olmasını hedefliyor.

Vakıf Bank aracılığıyla ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunursanız, başvuru koşullarını yerine getirebilir ve kredi ödemelerini anında alabilirsiniz. Vatandaşların Vakıf Bank'ın kredi kampanyasından yararlanabilmesi için emekli olduklarında emeklilik hesaplarını bankaya aktarmaları ve bu şekilde başvuruda bulunmaları gerekiyor. Bunun için maaş müşterisi olmanız ve bir banka hesabınızın olması gerekir.

VAKIFBANK İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Vakıf Bank'tan kredi başvurusunda bulunmak için banka müşterisi olmanız gerekmektedir. Bu vatandaş başvuruları internet bankacılığı için geçerlidir. Vakıf Bank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılan herkes, banka müşterisi olması durumunda başvuru işleminden sonra 5 dakika içerisinde sonuç alabilmektedir. İşlemi en yakın banka penceresinden tamamlamanızı sağlayan kredi kullanım kampanyasına katılabilirsiniz. Tüm vatandaşlara aynı gün bu şekilde işlem yapılır. Vakıf Bank'ın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isterseniz 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi 5 dakikada hazır.

Bir kamu bankası olan Vakıf Bank'ın banka şubeleri aracılığıyla kredi başvurusunda bulunan vatandaşlar, 45.000 TL'ye kadar olan kredilerini sadece kimlikleri ile ödeyebilmekte ve herhangi bir gelir belgesi istenmemektedir. Dilediğiniz zaman size en yakın Vakıf Bank şubesine giderek bireysel hesap yöneticiniz tarafından sağlanan kredi başvuru formunu doldurarak bankadan kredinizi çekebilirsiniz.

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Gözde Kalkan
Gözde Kalkan
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