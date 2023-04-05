Vakıfbank'ta hesabı olanlar dikkat! Paraya ihtiyacınız varsa çözümü burada: 45.000 TL para dağıtılacak

Vakıfbank en fazla müşteri potansiyeline sahip kamu bankalarının başında geliyor. Vakıfbank’tan müşterilerinin yüzünü güldürecek yepyeni bir kampanya daha geldi. Detaylar haberimizde…
VAKIFBANK’DAN DUYURU VAR... IBAN NUMARASINA 45.000 TL YATACAK (SON DUYURU) 45.000 TL PARA ALMAK İSTEYENLER ACELE ETSİN
Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! TC Kimlik Numaranız ile VakıfBank'a başvurun, 45.000 TL kazanın! 45.000 TL'ye varan nakit ödeme kampanyası Vakıf Bank tarafından duyuruldu. İşte kampanya ile ilgili tüm detaylar ve merak edilenler... Vakıf Bank kampanya duyurusu yaptı. 45.000 TL'lik ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyenler için başlattığı yeni ihtiyaç kredisi kapsamında 36 ay vade ihtiyacı olanlara destek olacak. Devlet bankası olarak hareket eden bu kamu bankası, tüm kampanyalarında gelir ve gider belgesi olmaksızın kredi ödemeleri yapmaya devam etmiştir. 2023 yılında ağırlıklı olarak banka şubelerine kredi başvurusunda bulunanlara ödenecek olan bu ödemelerle Vakıf Bank, 3 ay vadeli kredi kampanyasını tamamlayanların bireysel müşteri olmasını hedefliyor. Vakıf Bank aracılığıyla ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunursanız, başvuru koşullarını yerine getirebilir ve kredi ödemelerini anında alabilirsiniz. Vatandaşların Vakıf Bank'ın kredi kampanyasından yararlanabilmesi için emekli olduklarında emeklilik hesaplarını bankaya aktarmaları ve bu şekilde başvuruda bulunmaları gerekiyor. Bunun için maaş müşterisi olmanız ve bir banka hesabınızın olması gerekir.