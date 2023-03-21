Vakıfbank'ta hesabınız varsa dikkat! Bunu hemen yapmanız gerekiyor: Milyonlara 250 TL para iadesi yapılacak!

Vakıfbank'tan önemli kampanya! Kampanyaya dahil olanlara 250 TL indirim hediye verilecek. 2023 yılının 3 ay sonu yaklaşırken bankaların yeni kampanyaları da vatandaşların ilgi odağında. Kampanyasını müşterileriyle paylaşan Vakıfbank Worldcard, yeni kampanyasını, sahiplerini sevindiren önceden belirlenmiş açıklamalar çerçevesinde açıkladı. 1 Mart – 24 Mart tarihleri arasında Worldcard ile yapılacak olan kasap, sebze ve şarküteri kategorilerinde yapılacak en az 400 TL'lik her alışverişe 25 TL toplamda 250 TL hediye verileceği açıklandı.
BAŞVURANLAR 250 TL İNDİRİMİ KAZANACAK
Vakıfbank, yeni kampanyanın detaylarını paylaşırken, kampanyanın müşteri odaklı olduğunu vurguladı. Ek kartlar ve sanal kartlar ile yapılan alışverişlerin kampanya kapsamına girmediği açıklandı ve müşterilerin en fazla 250 TL World puan kazanabilecekleri belirtildi. World üye işyerlerinden aynı gün 400 TL ve üzeri alışverişlerin kampanyaya dahil olduğu belirtildi. Kampanyaya katılmak isteyen müşterilerin bankaya kayıtlı cep telefonu numaralarına "GIDA" yazıp bir boşluk bırakarak kredi
kartının son 6 hanesini 6635'e göndermeleri gerekmektedir. Vakıfbank Mobil üzerinden "Cepte Kazan" alanına başvuru yapabilirsiniz.
WORLD PUAN KAMPANYA AYRINTILARI
Vakıfbank'tan kampanya ayrıntıları şöyledir; -Kampanyaya katılan müşteriler kendi tarifeleri üzerinden sms mesaj ücretlendirilir. -1 mart- 24 Mart 2023 kampanya katılım tarihleridir. Alışverişlerinizi bu tarihlerden önce ya da sonra gerçekleştirebilirsiniz. -Kampanya fiziki pos ve internet üzerinden alışverişler geçerlidir. -BusinessCard'lar, Bankomat Kart'lar, nakit çekme ve uluslararası ödeme işlemleri, iptal, iade ve puan kullanımları kampanya kapsamında değildir. -Ürün iadesi durumunda yüklenen puanlar düşülecek, avans puan kullanımı kapsamında yapılan harcamaların geri alınması mümkün değilse karttan tutar düşülecektir. -Katılımcı müşterilerin World Puanları, 28 Mart 2023 tarihine kadar kişisel ve açık kredi kartlarından tahsil edilecektir. World Puanları ertesi gün kullanıma açılacak ve 27 Nisan 2023 tarihinde sona erecektir. Kullanılmayan World Puanları, 28 Nisan 2023 tarihinde iade edilecektir. -Cepte Kazan "Durumunuzu Kontrol Edin" - "Geçerli Harcama" ekranı, kampanyanın ilk işleminden sonraki geçerli işlemleri gösterir. -Ekspres kart kullanıcıları için katılım ücreti 4,99 TL olarak belirlenmiştir. -Vakıfbank, sunduğu kampanya dahilinde kampanya koşullarını askıya alma veya değiştirme hakkını saklı tutar.