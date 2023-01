Vakıfbank'ta işlem yapanlar dikkat! Para iadesi başladı: 640 TL'nizi geri almak için o tarihte mutlaka başvuru yapın

CÜZDANINDA VAKIFBANK KARTI OLANLAR DİKKAT! TEK İŞLEME 640 TL İADE EDİLECEK: SON TARİH AÇIKLANDI!







Türkiye'nin önde gelen bankalarından Vakıfbank her gün yeni kampanyalar duyuruyor. Vakıfbank kart sahiplerine bir müjdemiz var.Türkiye'nin en yüksek müşteri potansiyeline sahip kamu bankalarından biri olan Vakıfbank, müşteri potansiyelini artırmak için her gün kampanyalar yürütmektedir. Bu kampanyalara bir yenisi daha eklendi.Türkiye’nin en fazla müşteri sayısına sahip kamu bankalarından biri olan Vakıfbank'a göre 31 Ocak 2023 tarihine kadar başvuranlara 640 TL ücret ödenecek. Vakıf Bank kart sahiplerine yapılan ödemelere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:01.01.2023- 31.01.2023 tarihlerinde, Vakıfban word kart ileWord üyesi olan işletmelerden tek seferde yapacağınız gıda, şarküteri, kasap, gibi ilk 300 TL ve üstü alışverişinize sonraki her 300 TL ve üzeri alışverişe 15 TL, toplamda ise 150 TL Worldpuan hediye ediyor.01.01.2023- 31.01.2023 tarihlerinde VakıfBank Worldcard ile Word üyesi olan işyerlerinden kıyafet, ayakkabı, aksesuar, kozmetik, mücevher, optik, saat vb. alışverişleriniz de az 400 TL`lik ilk alışverişten sonra her alışverişte 25 TL, toplamda 150 TL Worldpuan hediye.Vakıf Bank Worldcard ile 01.01.2023 - 31.01.2023 tarihleri arasında 4 farklı akaryakıt gününde minimum 350 TL'lik alışverişinizde 60 TL World Puan kazanabilirsiniz.Vakıf Bank tarafından düzenlenen World Card ile 1-31 Ocak 2023 tarihleri arasında farklı tarihlerde restoran ve kafelerde yapacağınız 300 TL ve üzeri ilk alışverişinize 20 TL hediye ve toplam 80 TL World Puan kazanabilirsiniz.Vakıf Bank'ın sunduğu World Card ile ile 01.01.2023-31.01.2023 tarihlerinde Trendyol, Hepsiburada, Morhipo, Amazon.com.trve çiçeksepeti alışveriş sitelerinden yada mobil uygulamalarından tek sefer de yaptığınız her 500 TL ve üzeri harcamanızda toplam 40 TL ve 200 TL kazanabilirsiniz.Vakıfbank kart sahipleri 5 farklı kampanya dönemi için toplamda 640 TL ödeme yapılacak.