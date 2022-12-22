VakıfBank'tan 2'de 2...













CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank, Almanya deplasmanında Potsdam’ı 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte temsilcimiz, gruptaki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.Karşılaşmanın ilk setini temsilcimiz 25-23 kazandı. Karutasu ve Ogbogu'nun altışar sayısı setin kazanılmasında etkili oldu. Mücadelenin ikinci seti başa baş geçti. Toplamda 68 sayı çıkan ikinci seti sarı siyahlı temsilcimiz 35-33 kazanarak setlerde durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sette istediklerini yapamayan takımımız seti 25-20 kaybetti ve maç 2-1'e geldi. Dördüncü seti 25-21 kazanan sarı siyahlılar, maçtan da 3-1 galip ayrıldı. Temsilcimizde Aleksia Karutasu, kaydettiği 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Nika Daalderop 20 sayıyla mücadele etti ve maçın en değerli oyuncusu seçildi. Zehra Güneş'in kaydettiği 13 sayı da galibiyette önemli rol oynadı. VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi'nde Kuzeyboru'nun konuğu olacak. Mücadele 25 Aralık Pazar günü oynanacak ve saat 14:00'da başlayacak.