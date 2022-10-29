Vakıfbank'tan akaryakıt zamlarına inat kampanya: 50 TL indirim için son iki gün

Son dönemde hızla artan akaryakıt fiyatlarına karşı vatandaşlar tepki gösterirken bu konuda alternatif yollar aranıyor. Akaryakıt harcamalarını frenlemek için arabasını garaja çekenler, toplu taşıma kullananlar çoğalırken Vakıfbank kartı olanlar için yeni bir kampanya yapıldığı duyuruldu. Vakıfbank’lılar akaryakıt harcamalarında 50 TL kazanacak. İşte kampanyaya ilişkin detaylar…
Vakıfbank’ın resmi internet sitesinde yer alan kampanya detaylarına göre, kampanyaya asıl kart, ek kart ve sanal kart ile yapılan alışverişler geçerli oluyor. Bir müşteri bu kampanyadan en fazla 50 TL kazanabiliyor. Kampanyaya BusinessCard’lar, Bankomat Kart’lar, nakit çekim ve yurt dışı işlemleri, iade, iptal ve puan kullanımı işlemleri dahil edilmiyor.
Vakıfbank akaryakıt kampanyası: 50 TL indirim!Vakıfbank Worldcard sahipleri akaryakıt alışverişlerinde kazançlı çıkıyor. Vakıfbank Worldcard ile 17 Ekim – 31 Ekim 2022 tarihleri arasında tek seferde yapacakları 1000 TL ve üzeri akaryakıt harcamalarında 50 TL indirim kazanacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin, Vakıfbank Mobil’i telefonlarına yükleyerek ‘’Cepte Kazan’’ üzerinden ‘’ Hemen Katıl ‘’ butonuna tıklamaları gerekiyor. böylelikle 1000 TL’lik akaryakıt harcamalarında 50 TL indirim elde edecekler.
Son iki gün kaldıVakıfbank’ın akaryakıt indiriminden yararlanmak isteyenlerin mutlaka 31 Ekim gününe kadar kampanyaya katılım sağlamaları gerekiyor. Bu tarihten sonra yapacakları harcamalar kampanya kapsamında değerlendirilmeyecek. Ayrıca kampanyaya katıl butonuna tıklamayanların da kampanyadan yararlanma hakları bulunmuyor.
Vakıfbank’ın resmi internet sitesinde yer alan kampanya detaylarına göre, kampanyaya asıl kart, ek kart ve sanal kart ile yapılan alışverişler geçerli oluyor. Bir müşteri bu kampanyadan en fazla 50 TL kazanabiliyor. Kampanyaya BusinessCard’lar, Bankomat Kart’lar, nakit çekim ve yurt dışı işlemleri, iade, iptal ve puan kullanımı işlemleri dahil edilmiyor.