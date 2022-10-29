Vakıfbank'tan akaryakıt zamlarına inat kampanya: 50 TL indirim için son iki gün

Vakıfbank akaryakıt kampanyası: 50 TL indirim!

Son iki gün kaldı

8 Kasım’da karta yüklenecek

Son dönemde hızla artan akaryakıt fiyatlarına karşı vatandaşlar tepki gösterirken bu konuda alternatif yollar aranıyor. Akaryakıt harcamalarını frenlemek için arabasını garaja çekenler, toplu taşıma kullananlar çoğalırken Vakıfbank kartı olanlar için yeni bir kampanya yapıldığı duyuruldu. Vakıfbank’lılar akaryakıt harcamalarında 50 TL kazanacak. İşte kampanyaya ilişkin detaylar…Vakıfbank Worldcard sahipleri akaryakıt alışverişlerinde kazançlı çıkıyor. Vakıfbank Worldcard ile 17 Ekim – 31 Ekim 2022 tarihleri arasında tek seferde yapacakları 1000 TL ve üzeri akaryakıt harcamalarında 50 TL indirim kazanacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin, Vakıfbank Mobil’i telefonlarına yükleyerek ‘’Cepte Kazan’’ üzerinden ‘’ Hemen Katıl ‘’ butonuna tıklamaları gerekiyor. böylelikle 1000 TL’lik akaryakıt harcamalarında 50 TL indirim elde edecekler.Vakıfbank’ın akaryakıt indiriminden yararlanmak isteyenlerin mutlaka 31 Ekim gününe kadar kampanyaya katılım sağlamaları gerekiyor. Bu tarihten sonra yapacakları harcamalar kampanya kapsamında değerlendirilmeyecek. Ayrıca kampanyaya katıl butonuna tıklamayanların da kampanyadan yararlanma hakları bulunmuyor.Vakıfbank’ın resmi internet sitesinde yer alan kampanya detaylarına göre, kampanyaya asıl kart, ek kart ve sanal kart ile yapılan alışverişler geçerli oluyor. Bir müşteri bu kampanyadan en fazla 50 TL kazanabiliyor. Kampanyaya BusinessCard’lar, Bankomat Kart’lar, nakit çekim ve yurt dışı işlemleri, iade, iptal ve puan kullanımı işlemleri dahil edilmiyor.Kampanya ile kazanılan 50 TL tutarındaki indirim, 8 Kasım 2022 tarihinde bireysel ve kullanıma açık olan kredi kartına yükleniyor. Mobil uygulama üzerinden yapılan katılımlar ücretsiz olmakla birlikte, Express Card sahipleri için kampanya katılım bedelinin 4.99 TL olduğu belirtiliyor. Bu noktada müşterilerin cep telefonuna mutlaka CepteKazan uygulamasını indirmeleri ve buradan ilgili kampanyayı bularak katılmaları gerekiyor. Akaryakıt zamlarına karşılık 50 TL’lik indirim almak isteyen müşteriler, kampanyaya yoğun ilgi gösteriyor. Kampanyaya son katılım tarihi ise 31 Ekim 2022 Pazartesi günü. Bu tarihe kadar yapılan 1000 TL’lik akaryakıt harcamalarında 50 TL indirim verilecek. Kampanyaya ilişkin detaylı bilgiyi öğrenmek için Vakıfkart.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca mobil uygulama üzerinden de ayrıntılı bilgiye ulaşabilmek mümkündür.