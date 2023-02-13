Vakıfbank'tan dillere destan kredi kampanyası! Ödemeler 3 ay sonra: Listede hesap numarası yazanlar dikkat!

Bankalar, dar bir bütçeyle vatandaşların çeşitli koşullarda ve belirli maliyetlerle ikinci el araba satın almalarına yardımcı olabilir. Bu kredi
kapsamında yürütülen araç kiralama kampanyaları müşterilerilere cazip seçenekler sunulmaktadır. Vakıfbank geçtiğimiz günlerde en kapsamlı ve kazançlı ikinci el taşıt kredisi ile ilgili kampanyasını duyurdu. Vakıfbank, ikinci el araç satın alan müşterilerine çeşitli avantajlarla taşıt kredisi sunmaktadır. Peki, Vakıfbank'ın vatandaşlarına sunduğu kredilerin faiz oranları ve koşulları nasıl? İşte detaylar..
İKİNCİ EL ARAÇ İÇİN VAKIFBANK TAŞIT KREDİSİ KAMPANYASI!
Vakıfbank, ikinci el araçlar için vatandaşlara sunduğu taşıt kredileri ile müşterilerine özel bir fırsat sunuyor. Bu yöntemlerden biri de güvenli satış sistemidir. Bu sistem peşin nöbet garantisi yöntemini benimser. Bu sistem hem satıcıları hem de alıcıları korur. Araç fiyatları satıştan önce güncel tutularak güvenli bir alışveriş ortamı yaratılır. Alıcılar da bu sistemle taşıt kredisi kullanabilmektedir. Satılan araç tescil edildikten sonra satış tutarı Vakıfbank güvencesiyle satıcının hesabına aktarılır. Bu nedenle sistem, hem alıcıların hem de satıcıların ticari işlemlerini gizlilik içinde gerçekleştirmesine olanak sağlamaktadır.
"3 ay vade ve esnek ödeme seçenekleri"
Vakıfbank'ın ikinci el taşıt kredisi kampanyası da birçok avantaja sahiptir. Bu krediler esnek ödeme seçenekleri ile verilmektedir. İlk üç aylık bekleme süresini tercih etmek isteyen müşteriler, bu süreçte ilk üç aylık taksiti kullanamayacaktır. Ayrıca müşteriler, taşıt kredisi taksitlerini aylık eşit taksitler, üçer aylık taksitler, balon son taksitler ve değişken taksitler şeklinde ödeyebilmektedir. Vakıfbank araç kredisi kampanyası çerçevesinde BDDK kısıtlamaları da geçerlidir. 400.000 liranın altındaki araçlara yüzde 70 ve azami 48 ay vade, 400.000 ile 800.000 lira arasındaki araçlara ise azami 36 ay ve yüzde 50 vade imkanı tanınıyor. Aracın değeri sigorta değerinden hesaplanır.
"200 bin TL kredi faizi hesaplama"
Vakıfbank tarafında 2. araç kredisi kampanyasında Vakıfbank'tan 48 ay vadeli 200 bin liralık kredi kullandırılması halinde aylık 6 bin 504 lira kredi taksitleri halinde bankaya ödenecek. Vakıfbank bu kredi için müşterilerinden aylık yüzde 1,59 faiz oranı talep edecektir.