VakıfBank'tan ikide iki...

Türkiye'de Antalya Spor Salonu'nda oynanan FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası, dün oynanan maçlar başladı. A Grubu'nda mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit, Dentil Praia'yı 25-14, 25-15 ve 25-18'lik üç set sonunda geçmişti. B Grubu'ndaki ilk maçında Kazak rakibi Kuanysh karşısında rahat bir galibiyet alan VakıfBank, şampiyonanın ikinci gününde de Brezilya'nın Gerdau Minas takımını 3-0 geçerek grup liderliğini garantiledi ve yarı finale yükseldi. VakıfBank'ta Paolo Egonu, Gabi Guimares ve Zehra Güneş, etkili oyunlarıyla maça damga vurdular. VakıfBank'ta turnuva öncesinde 2008'den beri takımın başantrenörlüğünü yapan Giovanni Guidetti ile 3 yıllık yeni bir sözleşme imzalanmıştı. Geçen hafta FIVB CEV Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan VakıfBank, Kızılyıldız engelini rahat bir şekilde, 3-0 gibi net bir skorla geçmişti. Eczacıbaşı ise yarın son grup maçında İtalya'nın Imoco Volley Conegliano takımıyla karşı karşıya gelecek.