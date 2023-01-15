Kredi
15 Ocak 2023 - 10:45

Vakıfbank'tan son dakika kampanyası! Hesabı olanlara kefilsiz şartsız 20.000 TL ödeme! Cepleri para doldurmak için bu işlemi yapmak şart!

Türkiye'nin önde gelen kamu bankaları arasında yer alan Vakıfbank, acil nakit ihtiyacı olan müşterilerine 20.000 TL'lik kredi vereceğini açıkladı. Kredi kullanan müşterilere 36 ay vade imkanı sunacağını belirten banka, krediyle ilgili tüm detayları da açıkladı.

Kredi
15 Ocak 2023 - 10:45
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Vakıfbank'tan son dakika kampanyası! Hesabı olanlara kefilsiz şartsız 20.000 TL ödeme! Cepleri para doldurmak için bu işlemi yapmak şart!


Vakıfbank, müşterilerine özel yeni bir kredi kampanyası düzenledi. Bu kapsamda bankada hesabı olanlara 36 aylık vade imkanıyla 20.000 TL kredi verilecek. Siz de acil nakit ihtiyacınızı karşılamak istiyorsanız, çeşitli kanallar üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz.

VAKIFBANK İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?

Vakıfbank tarafından verilen ihtiyaç kredisinden faydalanmak isteyenler en yakın Vakıfbank şubesine giderek T.C kimlik numaralarıyla hemen başvurularını yapabilirler. Banka şubesinden yapılan başvuruların sonucu 5 dakika içerisinde sonuçlanıp müşteriye bildirilecektir.



 vakıfbank ihtiyaç kredisi

İhtiyaç kredisi kampanyasına başvurmak için bir başka yöntem de SMS ve mobil uygulama üzerinden başvurmaktır.

Emekliler ve sigortalı çalışanları kapsayan Vakıfbank ihtiyaç kredisi kampanayası 31 Ocak 2023 tarihine kadar devam edecektir.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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