Vakıfbank tüm rakiplerini ezdi geçti! Maaşını taşıyanlar 27.000 TL promosyon alıyor: Rekor kırıldı!













Vakıfbank, Çalışanlarına Rekor Promosyon Tutarı Ödüyor! Tek Seferde 27.000 TL Hesaplarda! Banka, çalışanlar için verdiği nakit promosyonunda yüksek rakamıyla dikkat çekiyor. Tek seferde ödenecek olan bu tutar, personelin memnuniyetini arttırdı. Detaylar ise banka ve kurum arasındaki anlaşmada gizli. Vakıfbank'tan çalışanları sevindiren rekor promosyon müjdesi geldi. Banka, maaş hesaplarını buraya taşıyan çalışanlarına yüksek promosyonlar sunuyor. Promosyon ödemeleri kapsamında yapılan önemli adımlar sonucunda, nakit ödemelerde de kolaylık sağlanıyor. 27 bin TL'nin tek seferde ödeneceği belirtilen promosyondan hangi çalışanlar faydalanabilecek?DHMİ'nin bankalarla yaptığı görüşmeler sonucunda, 2022 yılında verilen 8.500 TL'lik promosyonun iade edilmeyeceği, 2023 yılı için ise yeni bir anlaşmanın yapıldığı ve üç yıl boyunca tek seferde 27.000 TL ödeme yapılacağı açıklandı. Ulaştırma Memur-SEN'den yapılan açıklamada, DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin'in girişimleri sonucunda bu promosyon miktarının belirlendiği ve deprem bölgelerindeki personelin ihtiyaçlarını karşılamak için güncellenen promosyonların hesaplara yatırılma tarihinin protokolün imzalanması sonrasında açıklanacağı ifade edildi. DHMİ personeli ve sendika üyeleri adına, Genel Müdür Hüseyin Keskin ve DHMİ yöneticilerine teşekkür edildi.